 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Евросовета назвал условия для разморозки российских активов

Глава Евросовета: активы России в ЕС заморожены до выплаты компенсации Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Антониу Кошта
Антониу Кошта (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Российские активы в странах ЕС будут заморожены до завершения конфликта Москвы и Киева и компенсации ущерба Украине, заявил в соцсети Х глава Евросовета Антониу Кошта.

«В октябре на заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались сохранить заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не возместит причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство», — написал он.

Кошта также добавил, что следующим шагом станет обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы.

Reuters сообщил о «катастрофе» для ЕС и Киева без решения по активам
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вечером 12 декабря ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму €210 млрд. Долгосрочная блокировка заменила прежний механизм с голосованием каждые шесть месяцев и, как пояснил Reuters, снизила риск, что страны вроде Венгрии и Словакии откажутся продлить заморозку, вынудив Брюссель вернуть деньги Москве.

Российские власти требуют вернуть заблокированные на Западе активы и называют любое использование средств грабежом, за которым последует ответная реакция.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Полина Дуганова
российские активы Украина Евросовет Антониу Кошта
Материалы по теме
Бельгия изменила решение по долгосрочной заморозке активов России
Экономика
В ЕС оценили последствия успеха и провала голосования по активам России
Политика
Reuters сообщил о «катастрофе» для ЕС и Киева без решения по активам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 22:11 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 22:11
В ВТБ Арене провели эвакуацию из-за сообщения о минировании Общество, 22:26
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Решение ЕС о бессрочной заморозке активов России. Спецэфир телеканала РБК Политика, 22:01
Глава Евросовета назвал условия для разморозки российских активов Политика, 21:57
Демократы показали новые снимки архива Эпштейна с Трампом и Клинтоном Политика, 21:50
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
FT раскрыла переписку экс-главы Wirecard о «пытающихся украсть говнюках» Политика, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Главный тренер ПСЖ похвалил Сафонова после двух сухих матчей Спорт, 21:18
В Госдуме выступили против запрета скидок на маркетплейсах Общество, 21:06
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России Политика, 20:58
Семь скелетонистов и две бобслеистки из России допущены к отбору на Игры Спорт, 20:57