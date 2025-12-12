Глава Евросовета назвал условия для разморозки российских активов
Российские активы в странах ЕС будут заморожены до завершения конфликта Москвы и Киева и компенсации ущерба Украине, заявил в соцсети Х глава Евросовета Антониу Кошта.
«В октябре на заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались сохранить заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не возместит причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство», — написал он.
Кошта также добавил, что следующим шагом станет обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы.
Вечером 12 декабря ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму €210 млрд. Долгосрочная блокировка заменила прежний механизм с голосованием каждые шесть месяцев и, как пояснил Reuters, снизила риск, что страны вроде Венгрии и Словакии откажутся продлить заморозку, вынудив Брюссель вернуть деньги Москве.
Российские власти требуют вернуть заблокированные на Западе активы и называют любое использование средств грабежом, за которым последует ответная реакция.
