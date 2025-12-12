 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Фицо пообещал мешать военной помощи ЕС для Украины «хоть до Нового года»

Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Alex Halada / IMAGO / Global Look Press)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на предстоящем саммите Европейского союза не поддержит решения, связанные с финансированием военных расходов Украины, даже если заседание продлится до Нового года. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Если жизнь россиянина или украинца — это дерьмо для Западной Европы, я не хочу быть частью такой Западной Европы. Я сказал [глава Евросовета] А. Коште, что не буду поддерживать ничего, что приведет к поддержке военных расходов Украины, даже если мы будем сидеть в Брюсселе хоть до Нового года», — написал словацкий премьер.

Фицо при этом отметил готовность поддерживать Украину в восстановлении через двусторонние переговоры между Словакией и Киевом.

ЕС связал возвращение активов России с рисками экономики Европы
Экономика
Фото:Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Саммит, о котором идет речь, состоится 18–19 декабря. Центральными темами станет окончательное согласования деталей плана по использованию активов России через «репарационный кредит» для Украины, а также решение оставшихся проблем, включая опасения Бельгии по поводу этой схемы.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в ходе встречи руководство Евросоюза расценит как «катастрофу» возможный провал плана по «репарационному кредиту».

Москва ранее предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.

Полина Дуганова
Роберт Фицо Словакия финансовая поддержка военные расходы Украина Евросоюз
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
