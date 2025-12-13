У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1

В Черном море у берегов Севастополя — в 24 км от берега — вечером 12 декабря произошло землетрясение магнитудой 3,1, после произошел один афтершок. Объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — написал он со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала «РИА Новости», что землетрясение произошло в 20:13 мск. На данный момент ведется сбор макросейсмических данных, уточнила она.

В предыдущий раз землетрясение магнитудой 3,7 произошло в конце октября в Черном море у берегов Турции. Очаг залегал на глубине 13,57 км.