 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1

Развожаев: в 24 км от берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1

В Черном море у берегов Севастополя — в 24 км от берега — вечером 12 декабря произошло землетрясение магнитудой 3,1, после произошел один афтершок. Объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — написал он со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети. 

В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,9
Общество
Анталья

Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала «РИА Новости», что землетрясение произошло в 20:13 мск. На данный момент ведется сбор макросейсмических данных, уточнила она.

В предыдущий раз землетрясение магнитудой 3,7 произошло в конце октября в Черном море у берегов Турции. Очаг залегал на глубине 13,57 км.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Севастополь Крым Черное море землетрясение Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
В Японии предупредили об опасности 3-метрового цунами после землетрясения
Общество
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,9
Общество
В Краснодарском крае случилось два землетрясения подряд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 12 дек, 23:51 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 12 дек, 23:51
Аэропорты Пензы и Саратова приостановили полеты Политика, 00:08
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1 Общество, 00:02
Российский боксер Гассиев завоевал чемпионский титул WBA Спорт, 12 дек, 23:56
Станет ли решение ЕС по активам России шагом к их изъятию. Эфир Радио РБК
РАДИО
 Политика, 12 дек, 23:38
Какой бизнес можно открыть в гараже: идеи с минимальными вложениями Авто, 12 дек, 23:36
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 12 дек, 23:30
Фицо пообещал мешать военной помощи ЕС для Украины «хоть до Нового года» Политика, 12 дек, 23:08
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Эксперт в эфире РБК связал будущее активов России в ЕС с позицией Трампа Политика, 12 дек, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 12 дек, 23:00
ЕС связал возвращение активов России с рисками экономики Европы Экономика, 12 дек, 22:47
В «ВТБ Арене» провели эвакуацию из-за сообщения о минировании Общество, 12 дек, 22:26
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 12 дек, 22:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 12 дек, 22:05
Решение ЕС о бессрочной заморозке активов России. Спецэфир телеканала РБК Политика, 12 дек, 22:01