Спорт⁠,
0

Российский боксер Гассиев завоевал чемпионский титул WBA

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев, у которого также есть армянское гражданство, отобрал у болгарина Кубрата Пулева титул в супертяжелом весе. Встреча завершилась нокаутом в шестом раунде
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Бывший российский чемпион WBA и IBF Мурат Гассиев, в 2023-м получивший гражданство Армении, победил болгарина Кубрата Пулева в поединке, который прошел в Дубае.

Поединок продолжался шесть раундов и завершился нокаутом Пулева.

32-летний Гассиев отобрал у 44-летнего Пулева титул регулярного чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Главным титулом, суперчемпиона WBA, в этом весе владеет украинец Александр Усик.

На счету Гассиева теперь 33 победы и два поражения на профессиональном ринге. У Пулева 32 победы и четыре поражения, титулом регулярного чемпиона WBA он владел с декабря 2024 года.

Гассиев до 2020 года выступал в первом тяжелом весе, был чемпионом WBA и Международной боксерской федерации (IBF). Ему не удалось справиться только с Усиком в 2018 году, из-за поражения Гассиев лишился своих чемпионских поясов. Второе поражение, уже в супертяжелом весе, Гассиев потерпел от шведа Отто Валлина в сентябре 2023 года.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс WBA Мурат Гассиев
