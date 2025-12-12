ЕС связал возвращение активов России с рисками экономики Европы

России не вернут заблокированные в ЕС активы, пока существует угроза экономических трудностей для блока и его членов, заявил Евросовет. 12 декабря было принято решение о бессрочной заморозке. Москва считает подобные шаги грабежом

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совет Евросоюза временно не намерен возвращать России ее заблокированные активы, «пока сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации» в ЕС и входящих в него государствах. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

Кроме того, средства не вернут, пока их перевод России не перестанет «угрожать серьезными экономическими трудностями в Союзе и государствах-членах», что может потребовать от стран евроблока «более жестких финансовых мер реагирования».

В связи с этим принятое сегодня в Совете ЕС решение временно запрещает «любой прямой или косвенный перевод активов или резервов Центрального банка России или любого юридического лица, организации или органа, действующего от имени или по указанию Центрального банка России», сказано в публикации. Эта мера позволяет не продлять заморозку российских активов голосованием каждые полгода и устраняет риск, что одна из стран евроблока, у которой хорошие отношения с Россией, например, Венгрия, может отказаться голосовать за продление заморозки, отмечал Reuters.

В ЕС при этом подчеркивали, что бессрочная блокировка российских активов «не предопределяет решения о возможном использовании российских иммобилизованных активов». В то же время глава Евросовета Антониу Кошта назвал следующим шагом обеспечение финансирования Украины на 2026-2027 годы. 18 декабря лидеры стран ЕС встретятся, чтобы обсудить возможность использования для этого российских активов, большинство из которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Против этого выступали власти Бельгии, однако накануне вице-премьер страны Винсент Ван Петегем признал, что заблокированные активы России придется использовать для финансирования Украины «в какой-то момент».

Российские власти требуют незамедлительно снять блокировку с суверенных активов, а любые действия с замороженными средствами считают грабежом. Президент Владимир Путин предупреждал об ответных мерах, к которым готова Россия.

12 декабря Банк России объявил о решении подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы, объяснив это «причинением вреда из-за «незаконных действий» депозитария. В ЦБ связали иск также с рассматриваемыми в ЕС механизмами использования российских активов. Euroclear заявил, что готов защищаться в российских судах по искам в связи с блокированием активов России в Бельгии.