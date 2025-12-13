Женщина пострадала при атаке дронов на село в Белгородской области
В результате удара беспилотника по жилому дому в селе Бирюч Валуйского округа Белгородской области ранения получила местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — написал глава региона.
Он добавил, что ей оказывается вся необходимая помощь. Информация о последствиях уточняется.
Ранее, вечером 12 декабря, губернатор сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Повреждения получили частные дома, автомобили и инфраструктурные объекты в ряде населенных пунктов. По предварительным данным, жертв нет, написал тогда Гладков.
Кроме того, 12 декабря боеприпас упал на территорию социального объекта в Белгороде. Жителей эвакуировали из района падения. Пострадавших нет, сообщил губернатор.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
