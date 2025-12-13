 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Женщина пострадала при атаке дронов на село в Белгородской области

Гладков: женщина пострадала при атаке дронов на село в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате удара беспилотника по жилому дому в селе Бирюч Валуйского округа Белгородской области ранения получила местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — написал глава региона.

Он добавил, что ей оказывается вся необходимая помощь. Информация о последствиях уточняется.

В Белгороде начали эвакуацию из района падения боеприпаса
Политика

Ранее, вечером 12 декабря, губернатор сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Повреждения получили частные дома, автомобили и инфраструктурные объекты в ряде населенных пунктов. По предварительным данным, жертв нет, написал тогда Гладков.

Кроме того, 12 декабря боеприпас упал на территорию социального объекта в Белгороде. Жителей эвакуировали из района падения. Пострадавших нет, сообщил губернатор. 

