Гладков: женщина пострадала при атаке дронов на село в Белгородской области

В результате удара беспилотника по жилому дому в селе Бирюч Валуйского округа Белгородской области ранения получила местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — написал глава региона.

Он добавил, что ей оказывается вся необходимая помощь. Информация о последствиях уточняется.

Ранее, вечером 12 декабря, губернатор сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Повреждения получили частные дома, автомобили и инфраструктурные объекты в ряде населенных пунктов. По предварительным данным, жертв нет, написал тогда Гладков.

Кроме того, 12 декабря боеприпас упал на территорию социального объекта в Белгороде. Жителей эвакуировали из района падения. Пострадавших нет, сообщил губернатор.