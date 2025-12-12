 Перейти к основному контенту
Эксперт в эфире РБК связал будущее активов России в ЕС с позицией Трампа

Профессор Шатилов: риск использования ЕС активов России связан с позицией Трампа
Решение ЕС об использовании российских активов для помощи Украине может подорвать усилия Трампа по урегулирования и вызвать его недовольство, считает Шатилов. Действия ЕС грозят ухудшением отношений Запада с Москвой, добавил он

Эксперт в эфире РБК связал будущее активов России в ЕС с позицией Трампа
Video

Возможность использования замороженных в Европе российских активов во многом будет зависеть от позиции президента США Дональда Трампа, заявил в эфире телеканала РБК профессор кафедры политологии Финансового университета Александр Шатилов.

По его оценке, действия Евросоюза по конфискации могут подорвать усилия Вашингтона в процессе мирного урегулирования, что «не придется по душе» Трампу и «бросит ему откровенный вызов».

«Если Трампу не удастся все-таки переломить эту ситуацию, то решение может быть принято и может иметь крайне печальные последствия для мира на Украине и вообще отношений России и Запада, прежде всего России и Европы в целом», — сказал Шатилов.

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России

Политика
Политика
Фото:Guido Bergmann / Bundesregierung / Getty Images

Он пояснил, что Россия не раз предупреждала о «симметричных и асимметричных действиях» в ответ на «грабеж» своих зарубежных активов. «Симметричные действия, [в рамках них] мы можем и у нас по сусекам поскрести в плане, скажем, западных активов. Ну и могут быть иные формы нашего ответа. Например, там масса объектов и активов, например, европейцев на Украине. И в этом плане мы из пока, насколько я понимаю, щадили. Тут возможны, как говорится, варианты», — сказал профессор.

Отвечая на вопрос о том, можно ли вероятное судебное решение по использованию российских активов в пользу Москвы исполнить в «дружественных юрисдикциях», где есть активы ответчика, Шатилов отметил: «Сейчас в большей степени мы видим политическую целесообразность, которой руководствуется Евросоюз. Поэтому, я думаю, даже если будут приняты решения судов, Евросоюз постарается их замотать либо оказать давление на судей, либо каким-то образом еще их нивелировать при помощи чисто политических методов».

ЦБ ответит исками на угрозу конфискации резервов в ЕС. Что это значит
Фото:Андрей Любимов / РБК

Центробанк решил подать иск в Арбитражный суд Москвы в отношении бельгийского депозитария Euroclear, объяснив это «причинением вреда» из-за «незаконных действий» депозитария. Также ЦБ связал подачу иска с официально рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами прямого или косвенного использования российских активов. Euroclear после этого заявил, что готов защищаться в российских судах.

12 декабря Евросовет принял решение о бессрочной блокировке российских активов в ЕС. Это позволяет не продлевать заморозку каждые полгода голосованием. Власти ЕС опасались, что одна из стран евроблока, у которой хорошие отношения с Москвой, например, Венгрия, может не поддержать блокировку, отмечал Reuters.

В Евросовете подчеркнули, что ЕС не намерен возвращать России ее заблокированные активы, «пока сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации» на территории объединения и его членов. Однако бессрочная блокировка «не предопределяет решения о возможном использовании российских иммобилизованных активов», заявили в ЕС. Этот вопрос лидеры ЕС быдут обсуждать 18 декабря.

Financial Times писала, что американская сторона пыталась отговорить Евросоюз от принятия каких-либо мер в отношении российских активов до согласования мирного плана. Предложения США включают в том числе финансирование восстановления Украины за счет части замороженных в Европе активов России.

Российские власти называют любые действия с зарубежными активами России «грабежом». Президент России Владимир Путин предупреждал о прорабатываемых ответных мерах. В Кремле сообщили, что юридическую ответственность будут нести как страны, так и конкретные лица.

Полина Мартынова
российские активы санкции ЕС Дональд Трамп Евросоюз США
