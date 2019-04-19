Помимо клуба «Динамо» Хотин входил в число спонсоров дизайнера Анастасии Задориной, дочери главы Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина, а банк «Югра» спонсировал Ночную хоккейную лигу, созданную по инициативе президента Владимира Путина.

Короли недвижимости

Хотины начинали бизнес в Белоруссии — сначала занимались импортом косметики и парфюмерии, потом запустили собственное производство — «Белкосмекс», сообщало белорусское издание «Ежедневник». Затем они уехали в Москву, где открыли представительство «Белкосмекса», в 1997 году занялись производством шампуней, кремов и другой косметики и парфюмерии в здании, арендованном у мясокомбината «Микомс». В 1998 году в ходе банкротства «Микомса» они стали владельцами арендованного здания, это был их первый актив в области недвижимости, писали «Ведомости». И затем многие здания они получили также в ходе банкротства, указывала газета.

Хотины также скупали промышленную недвижимость и переделывали ее в офисы, став одними из крупнейших московских рантье (официально они никогда этого не признавали). Компания «Комплексные инвестиции» Хотиных заняла девятое место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости — 2019», опубликованном в январе. По оценке издания, бизнесмены заработали на сдаче в аренду коммерческой недвижимости в прошлом году $285 млн. В портфеле компании 1,5 млн кв. м офисных площадей, 125,6 тыс кв. м торговых и пятизвездочная гостиница Four Seasons Moscow на 180 номеров, открытая в здании бывшей гостиницы «Москва» у Красной площади. Гостиницу структуры Хотиных купили у Сулеймана Керимова в 2015 году.

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Среди активов, которые приписывают Хотинам, есть как небольшие бизнес-центры площадью 5-10 тыс кв. м, так и объекты площадью более 100 тыс. кв. м, например бизнес-парк IQ Park БЦ East Gate (110 тыс кв. м). Одним из старейших объектов бизнесменов был торговый центр «Горбушин двор» — он отошел предпринимателям в 2011 году вместе с торговым центром «Филион». «Они самостоятельно управляют объектами, и структура их бизнеса довольно закрытая», — сказал РБК источник на рынке коммерческой недвижимости. Ему неизвестно о том, что бизнесмены недавно продали или искали покупателей на свои активы. «Исключение — галерея «Модный сезон» на Охотном ряду. Ее выставляли на продажу, но ставили такую заградительную цену в миллионы долларов, за которую этот объект никто не купит», — добавил он. В последние годы Хотины перестали искать недвижимость для покупки и каких-либо активных действий для продажи своих объектов также не предпринимали, подтвердил партнер Colliers International Станислав Бибик. «Последние два-три года я их вообще не видел как покупателей, хотя до этого они активно присматривались к разным объектам, в том числе к ТРЦ Columbus и БЦ «Новинский пассаж», — уточнил Бибик.

Малый нефтяной бизнес

Нефтяным бизнесом, как и московской недвижимостью, Хотины занялись случайно, писал журнал Forbes. В 2010 году владелец Майорского месторождения в Оренбургской области срочно искал покупателя и готов был продать месторождение с запасами 6 млн т за $10–15 млн, хотя сначала просил за него вдвое дороже. Белорусские бизнесмены быстро договорились о сделке. Через два года они купили у Сбербанка 100% акций нефтяной компании «Дулисьма» (владеет лицензией на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области) за 2 млрд руб. и $27 млн. За год до этой сделки банк добился от правительства возвращения компании льготной экспортной пошлины на нефть. В мае 2014 года льгота была продлена до 2033 года. Министр финансов Антон Силуанов в письме премьеру Дмитрию Медведеву оценивал потери бюджета от этих льгот в 92,5 млрд руб.

На этом Хотины не остановились. В декабре 2013 года они приобрели за $300 млн 29,99% акций Exillon Energy, разрабатывающей месторождения в Ханты-Мансийском округе и Коми, чьи акции торгуются на Лондонской бирже. Летом 2014 года «Дулисьма» купила у «Алросы» «Иреляхнефть» (добывает нефть в Западной Якутии, запасы — 10,06 млн т) за 1,8 млрд руб. ($30 млн). В начале 2016 года стало известно, что Хотины — одни из претендентов на приватизацию «Башнефти», покупка которой вывела бы их в высшую лигу. Но в итоге эту компанию купила «Роснефть». Стоимость нефтяных активов Хотиных в 2016 году Forbes оценивал в $550 млн.

Сам Хотин свою причастность к нефтяным активам всегда опровергал.​ «Дулисьма» как работала, так и работает, и не имела и не имеет отношения к банку «Югра», сказал РБК первый заместитель гендиректора НК «Дулисьма» Андрей Шуваев.

Банк-банкрот

Для развития бизнеса Алексею Хотину (его отец к этому времени уже активно не участвовал в бизнесе, писал Forbes) понадобился банк. В 2012 году он купил региональный банк «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе, который возглавлял Анатолий Фомин, в 90-е занимавший должности первого замминистра топлива и энергетики и гендиректора ​«Славнефти».

Хотин поменял стратегию развития банка, который стал агрессивно привлекать средства физлиц. Чтобы занять место на рынке вкладов, «Югра» создал большую филиальную сеть и вел мощную​ рекламную кампанию. В числе клиентов банк указывал «Росатом», «Ростелеком», «Уралвагонзавод», «Автодор» и Федеральную пассажирскую компанию («дочка» РЖД). За три года после смены собственника «Югра» нарастила активы с 9,4 млрд руб. до 330 млрд руб., и из третьей сотни поднялась на 29-е место по активам в стране.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк имел важное значение для бизнеса Хотина и сразу после смены собственника начал кредитовать его бизнес. В 2015–2016 годах он заложил в «Югре» в . обеспечение под выданные займы два крупных бизнес-центра — East Gate на Щелковском шоссе и «Техносинтез» на Угрешской, писали «Ведомости» в 2016 году.

Претензии к «Югре» у ЦБ появились примерно в то же время. Регулятор требовал от банка сократить кредитование связанных компаний, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. 10 июля 2017 года ЦБ ввел в «Югру» временную администрацию, а 28 июля — отозвал лицензию. В проблемах банка регулятор напрямую обвинил его собственников. На тот момент у банка было 15-е место по объему вкладов населения. Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории — его вкладчикам было выплачено 172,7 млрд руб. По данным ЦБ, на момент отзыва лицензии справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах в 199,3 млрд руб.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, владельцы «Югры» создали «карманный» банк для финансирования своих проектов и «крайне агрессивно» обходили ограничения регулятора. Безболезненно изменить бизнес-модель банка была невозможно, «Югра» агрессивно привлекала вклады населения и за четыре года нарастила их с 12 до 170 млрд руб., при этом вклады привлекались в финансирование бизнес-проектов собственников, объясняла Набиуллина.

«Югра» также стала единственным обанкротившимся банком, за который вступились правоохранители: Генеральная прокуратура впервые объявила приказ ЦБ о введении временной администрации в банк безосновательным. ЦБ в ответ направил в Генпрокуратуру материалы, объяснив свою позицию интересами вкладчиков и кредиторов. Представители банка пытались оспорить действия ЦБ в Арбитражном суде Москвы, но суд встал на сторону ЦБ и признал отзыв лицензии у «Югры» законным. Из-за длительных судебных разбирательств банк был признан банкротом только через год после отзыва лицензии — в сентябре 2018 года.