Аэропорты Пензы и Саратова приостановили полеты

Аэропорты Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он. Об ограничениях Кореняко написал в 23:53 мск.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки бепилотников. За сутки 12 декабря полеты приостанавливали в воздушных гаванях Калуги, Сочи, Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, Ярославля, Тамбова, Махачкалы, Казани, Чебоксар и Ижевска.

Также ограничения на полеты вводили четыре аэропорта столичного региона — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Во всех аэропортах ограничения сняли.