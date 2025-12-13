 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Пензы и Саратова приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он. Об ограничениях Кореняко написал в 23:53 мск.

Четыре российских аэропорта закрыли для полетов
Политика
Фото:Муса Салгереев / ТАСС

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки бепилотников. За сутки 12 декабря полеты приостанавливали в воздушных гаванях Калуги, Сочи, Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, Ярославля, Тамбова, Махачкалы, Казани, Чебоксар и Ижевска.

Также ограничения на полеты вводили четыре аэропорта столичного региона — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Во всех аэропортах ограничения сняли.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Пенза Саратов аэропорты Росавиация
