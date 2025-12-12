Станет ли решение ЕС по активам России шагом к их изъятию. Эфир Радио РБК

Бессрочная заморозка российских активов рассматривается как шаг, который в перспективе может привести либо к их полной конфискации, либо стать предметом переговоров в составе более широкого пакетного соглашения, в зависимости от дальнейшего развития отношений между ЕС и Россией. Такое мнение выразил управляющий партнер юридической компании GRM Константин Каричев в эфире Радио РБК.

Каричева спросили, считает ли он бессрочную заморозку российских активов странами ЕС предпоследним или последним шагом перед их конфискацией.

«Это такой вопрос, который можно повернуть и в ту, и в другую сторону. В том смысле, что из этой позиции ЕС может и развернуться в сторону конфискации дальше, и развернуться в сторону какого-то решения в рамках пакетной сделки, с которым, например, при наличии решений по другим вопросам согласится Россия», — сказал Каричев.

Он добавил, что, с одной стороны, заморозка активов выглядит как «существенное изменение», но, с другой, — говорить о принципиальном изменении пока преждевременно, поскольку при определенных условиях его может и не последовать.

Решение о бессрочной заморозке российских активов ЕС принял 12 декабря. Речь идет о блокировке активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. Бельгия, Италия, Мальта и Болгария поддержали в Совете ЕС долгосрочную блокировку российских активов.

Однако в ЕС подчеркнули, что это голосование не предрешает окончательного решения об их использовании, которое должны будут принять уже на уровне лидеров стран-членов. Бессрочная блокировка активов призвана убедить Бельгию, выступающую против изъятия, поддержать план ЕС по предоставлению Украине «репарационного кредита» до €165 млрд за счет замороженных российских средств. Окончательное согласование деталей предоставления кредита Киеву назначено на следующую пятницу, 18 декабря.

В ответ на планы ЕС использовать замороженные российские активы Россия грозит «серьезными последствиями» для всех сторон и готовит ответные меры. Центробанк России намерен подать иск к депозитарию Euroclear, в котором хранятся российские активы, обвинив его в причинении вреда, в то время как Еврокомиссия уверена в законности своего плана по финансированию Украины.