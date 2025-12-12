В ВТБ Арене провели эвакуацию из-за сообщения о минировании
В ВТБ Арене в Москве после анонимного сообщения о возможном взрыве проводится эвакуация, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.
Из стадиона вывели около 1,5 тыс. человек, утверждает ТАСС.
В пресс-службу МВД по Москве информация не поступала, РБК обратился за комментарием в ТЦ Арена-Плаза.
ВТБ Арена — современный спортивно-развлекательный комплекс в Москве. Он включает футбольный стадион и крытую арену для хоккея, баскетбола и концертов. Комплекс позволяет проводить масштабные мероприятия под одной крышей.
Материал дополняется
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
