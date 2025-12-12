В ВТБ Арене провели эвакуацию из-за сообщения о минировании

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В ВТБ Арене в Москве после анонимного сообщения о возможном взрыве проводится эвакуация, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.

Из стадиона вывели около 1,5 тыс. человек, утверждает ТАСС.

В пресс-службу МВД по Москве информация не поступала, РБК обратился за комментарием в ТЦ Арена-Плаза.

ВТБ Арена — современный спортивно-развлекательный комплекс в Москве. Он включает футбольный стадион и крытую арену для хоккея, баскетбола и концертов. Комплекс позволяет проводить масштабные мероприятия под одной крышей.

Материал дополняется