Генно-паспортный контроль

Владимир Путин одобрил основы государственной политики в области биозащиты

К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта. Это должно помочь защитить их от биологических и химических угроз, следует из основ государственной политики в области биологической безопасности, одобренной президентом

Фото: Владислав Шатило / РБК

Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе ​«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года. Владимир Путин подписал его в марте 2019 года.

В документе есть два положения, которые касаются появления в России генетических паспортов: во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения»; во-вторых, предполагается создание «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений». Также должен быть создан национальный банк сывороток крови и разработана информационно-аналитическая система мониторинга инфекционных заболеваний в России.

Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности и контролем за ее реализацией займется Совет безопасности, следует из документа. План реализации основ госполитики предстоит утвердить правительству.​​

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, когда могут появиться генетические паспорта и как они помогут обеспечивать химическую и биологическую безопасность страны.

Какими могут быть генетические паспорта

В документе не поясняется, что именно понимается под «генетической паспортизацией».

Речь может идти о двух видах генетических паспортов, полагает директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. Первый — судебно-медицинский генетический паспорт. Второй вариант — более «подробный» документ, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма.

Судебно-медицинский паспорт — это набор генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека, поясняет эксперт. «Обычно такие паспорта создаются для правонарушителей и для людей с опасными профессиями, пожарных и военных. То есть если человек совершит преступление, его будет легко найти и задержать, а если умрет в результате, к примеру, техногенной катастрофы — опознать», — рассказал Ильинский.

Для оформления генетического паспорта, поясняет Ильинский, нужно взять у человека образец генетического материала (например, слюны). Обычно образцы берут в государственных лабораториях, аналогичные процедуры в платных клиниках, к примеру тест на отцовство, стоят около 5–6 тыс. руб., рассказал эксперт.

​Паспорт, в котором содержатся подробные сведения о здоровье человека, создать сложнее, стоит он дороже. Для исследования необходимо сдать слюну и кровь, рассказывает Ильинский. Но какие именно данные должен содержать документ, нигде не оговаривается, отмечает он. Как правило, продолжает он, «состав» паспорта определяют врачи-генетики в конкретных лабораториях по согласованию с клиентом. «В нашей лаборатории мы сделали с 2010 года несколько десятков тысяч таких тестов, и это капля в море в контексте страны. Не думаю, что государство успеет сделать подобные паспорта всем к 2025 году», — предположил он. В частной лаборатории такой паспорт стоит около 20 тыс. руб.

Государство будет делать максимально полные медицинские генетические паспорта, полагает старший вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем. «Это позволит проводить предиктивную диагностику генетических и онкологических заболеваний. Отслеживать предрасположенность и к другим патологиям, про которые мы еще не знаем, что они могут быть связаны с генетическими данными. Все это положительно должно сказаться на популяции», — пояснил он. Такой подход позволит сделать медицину более таргетированной и персонифицированной, что в конечном счете должно помочь лучше предупреждать и лечить болезни, резюмировал эксперт. По его мнению, государство вполне может создать необходимую для этого базу генетических паспортов к 2025 году, начав с отдельных этносов или пациентов с определенными заболеваниями.

В каком контексте появятся генетические паспорта

Помимо внедрения в стране генетических паспортов к 2025 году должен быть проведен комплексный анализ ситуации в области обеспечения химической и биологической безопасности, выявлены новые химические и биологические угрозы, проведены исследования по выявлению новых и известных патогенов. Кроме этого, как сказано в указе, должны быть разработаны современные методы обнаружения химических веществ, ​пополнена и сохранена от «несанкционированного доступа» национальная коллекция патогенных микроорганизмов.

Также будет проведен мониторинг атмосферного воздуха в городах и крупных промышленных центрах России с населением больше 100 тыс. человек.

Указ также обязывает государственные структуры обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации биологического и химического характера. Еще один пункт посвящен анализу угроз «совершения террористических актов с использованием химических веществ и опасных биологических агентов, в том числе созданных на базе новейших достижений в области геномики, протеомики, генной инженерии, органической и неорганической химии».​