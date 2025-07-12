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Спорт ,  
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Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон

Большунова включили в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон
Всего в пулы тестирования FIS на олимпийский сезон вошли 39 российских спортсменов
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на олимпийский сезон. Об этом сообщается на сайте FIS.

Всего в пул вошли 39 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника.

FIS отстранила россиян еще в 2022 году. Несмотря на рекомендации МОК, который в 2023 году выступил за допуск спортсменов в нейтральном статусе, такое решение по лыжникам еще не принято. По поводу Олимпиады также никаких решений еще не было.

Вяльбе рассказала о серьезных проблемах Большунова со спиной
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Александр Большунов

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в июне говорила, что у российских лыжников еще есть шансы выступить на Олимпийских играх 2026 года.

Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS) Александр Большунов
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