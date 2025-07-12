Техасца арестовали после поста со словами «я не промахнусь» и фото Трампа
Жителя Сан-Антонио Роберта Эрреру арестовали по обвинению в угрозе в адрес президента США Дональда Трампа из-за постов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), сообщает офис прокурора Западного округа Техаса.
Согласно материалам дела, 52-летний мужчина, используя псевдоним Роберт Эррер (без последней буквы его фамилии), в комментариях к публикации местного новостного агентства о визите Трампа в Техас написал: «Я не промахнусь». К посту он прикрепил фото республиканца после покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании в прошлом июле.
Один из пользователей выразил сомнения по поводу возможности совершить покушение, на что «Роберт Эррер» ответил: «Я просто приду за тобой». К посту он добавил фото штурмовой винтовки и заряженных магазинов.
Роберта Эрреру арестовали в тот же день. Ему предъявили федеральное обвинение в угрозах в адрес президента, а также в межштатном общении с угрозами. По каждому обвинению мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Расследование ведут Секретная служба США, ФБР и департамент полиции Сан-Антонио при содействии департамента общественной безопасности штата Техас.
Первое покушение на Трампа во время его избирательной кампании произошло 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Республиканец выступал на предвыборном митинге, когда 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл по нему стрельбу. Одна пуля попала в правое ухо Трампа, тот после медицинского обследования рассказал, что чувствует себя хорошо. Один зритель был убит, еще четверо — ранены. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.
15 сентября произошел второй инцидент, который квалифицировали как покушение на Трампа: возле его гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде агенты Секретной службы заметили высунутый из кустов ствол и открыли стрельбу. Подозреваемому — Райану Уэсли Руту — удалось скрыться, но вскоре его задержали. Трамп не пострадал. Рут не признал свою вину, он находится под арестом.
После покушения в июле американские власти задерживали ряд граждан по обвинению в угрозах в адрес Трампа. Например, в августе 2024-го была задержана 41-летняя жительница Сан-Антонио Кристина Монтойя, которая приехала в Вашингтон. У нее нашли пистолет. Полиция сообщила, что угрозы в адрес Трампа от женщины поступили 20 июля, но не привела подробностей.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов