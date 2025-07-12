Техасца арестовали после поста со словами «я не промахнусь» и фото Трампа

Жителя Техаса арестовали из-за поста в Facebook со словами «я не промахнусь» и фото Трампа после прошлогоднего покушения во время визита президента США в штат. Ему предъявили обвинения, мужчине грозит до десяти лет заключения

Роберт Эррера (Фото: Bexar County Adult Detention Center)

Жителя Сан-Антонио Роберта Эрреру арестовали по обвинению в угрозе в адрес президента США Дональда Трампа из-за постов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), сообщает офис прокурора Западного округа Техаса.

Согласно материалам дела, 52-летний мужчина, используя псевдоним Роберт Эррер (без последней буквы его фамилии), в комментариях к публикации местного новостного агентства о визите Трампа в Техас написал: «Я не промахнусь». К посту он прикрепил фото республиканца после покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании в прошлом июле.

Один из пользователей выразил сомнения по поводу возможности совершить покушение, на что «Роберт Эррер» ответил: «Я просто приду за тобой». К посту он добавил фото штурмовой винтовки и заряженных магазинов.

Роберта Эрреру арестовали в тот же день. Ему предъявили федеральное обвинение в угрозах в адрес президента, а также в межштатном общении с угрозами. По каждому обвинению мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование ведут Секретная служба США, ФБР и департамент полиции Сан-Антонио при содействии департамента общественной безопасности штата Техас.

Первое покушение на Трампа во время его избирательной кампании произошло 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Республиканец выступал на предвыборном митинге, когда 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл по нему стрельбу. Одна пуля попала в правое ухо Трампа, тот после медицинского обследования рассказал, что чувствует себя хорошо. Один зритель был убит, еще четверо — ранены. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.

15 сентября произошел второй инцидент, который квалифицировали как покушение на Трампа: возле его гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде агенты Секретной службы заметили высунутый из кустов ствол и открыли стрельбу. Подозреваемому — Райану Уэсли Руту — удалось скрыться, но вскоре его задержали. Трамп не пострадал. Рут не признал свою вину, он находится под арестом.

После покушения в июле американские власти задерживали ряд граждан по обвинению в угрозах в адрес Трампа. Например, в августе 2024-го была задержана 41-летняя жительница Сан-Антонио Кристина Монтойя, которая приехала в Вашингтон. У нее нашли пистолет. Полиция сообщила, что угрозы в адрес Трампа от женщины поступили 20 июля, но не привела подробностей.