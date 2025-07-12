 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Покушения на Трампа ,  
0 

Техасца арестовали после поста со словами «я не промахнусь» и фото Трампа

Сюжет
Покушения на Трампа
Жителя Техаса арестовали из-за поста в Facebook со словами «я не промахнусь» и фото Трампа после прошлогоднего покушения во время визита президента США в штат. Ему предъявили обвинения, мужчине грозит до десяти лет заключения
Роберт Эррера
Роберт Эррера (Фото: Bexar County Adult Detention Center)

Жителя Сан-Антонио Роберта Эрреру арестовали по обвинению в угрозе в адрес президента США Дональда Трампа из-за постов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), сообщает офис прокурора Западного округа Техаса.

Согласно материалам дела, 52-летний мужчина, используя псевдоним Роберт Эррер (без последней буквы его фамилии), в комментариях к публикации местного новостного агентства о визите Трампа в Техас написал: «Я не промахнусь». К посту он прикрепил фото республиканца после покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании в прошлом июле.

Один из пользователей выразил сомнения по поводу возможности совершить покушение, на что «Роберт Эррер» ответил: «Я просто приду за тобой». К посту он добавил фото штурмовой винтовки и заряженных магазинов.

Роберта Эрреру арестовали в тот же день. Ему предъявили федеральное обвинение в угрозах в адрес президента, а также в межштатном общении с угрозами. По каждому обвинению мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование ведут Секретная служба США, ФБР и департамент полиции Сан-Антонио при содействии департамента общественной безопасности штата Техас.

Секретная служба отстранила шестерых агентов из-за покушения на Трампа
Политика
Покушение на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании, 13 июля 2024 года

Первое покушение на Трампа во время его избирательной кампании произошло 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Республиканец выступал на предвыборном митинге, когда 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл по нему стрельбу. Одна пуля попала в правое ухо Трампа, тот после медицинского обследования рассказал, что чувствует себя хорошо. Один зритель был убит, еще четверо — ранены. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.

Покушение на Дональда Трампа. Фотографии
Фотогалерея 

15 сентября произошел второй инцидент, который квалифицировали как покушение на Трампа: возле его гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде агенты Секретной службы заметили высунутый из кустов ствол и открыли стрельбу. Подозреваемому — Райану Уэсли Руту — удалось скрыться, но вскоре его задержали. Трамп не пострадал. Рут не признал свою вину, он находится под арестом.

После покушения в июле американские власти задерживали ряд граждан по обвинению в угрозах в адрес Трампа. Например, в августе 2024-го была задержана 41-летняя жительница Сан-Антонио Кристина Монтойя, которая приехала в Вашингтон. У нее нашли пистолет. Полиция сообщила, что угрозы в адрес Трампа от женщины поступили 20 июля, но не привела подробностей.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп угрозы Секретная служба покушение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп запросил снимок КТ мозга после попытки покушения в Пенсильвании
Политика
Секретная служба отстранила шестерых агентов из-за покушения на Трампа
Политика
Кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Техасца арестовали после поста со словами «я не промахнусь» и фото Трампа Политика, 11:39
Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон Спорт, 11:36
Глава Белгородской области сообщил о покрытии школ сетками против БПЛА Политика, 11:34
По каким предметам баллы ЕГЭ выросли, а по каким — снизились. Инфографика Общество, 11:30
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Синоптики предупредили о приходе града и грозы в Москву после жары Общество, 11:04
Мосбиржа запустила торги фондом под управлением инвестбанкира Когана Инвестиции, 11:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Кино на выходные: сериальный ромком «Это слишком» от автора «Девочек» Life, 11:00
Лавров назвал «фантазиями» планы Запада отправить миротворцев на Украину Политика, 10:50
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий продлил контракт с одесским «Черноморцем» Спорт, 10:47
В «Москва-Сити» проведут пожарные учения Общество, 10:45
Как экономика провоцирует «демографический коллапс» в миреПодписка на РБК, 10:30
Абдулвахабов нокаутировал Багова и сохранил титул чемпиона АСА Спорт, 10:29
Послать к черту и не пожалеть: как вести себя с токсичным собеседникомПодписка на РБК, 10:21