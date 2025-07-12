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Спорт ,  
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Луи ван Гал сообщил, что победил рак

Бывший главный тренер «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов в апреле 2022 года сообщил, что у него был диагностирован рак простаты. Но теперь болезнь его больше не беспокоит
Луи ван Гал
Луи ван Гал (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил, что сумел излечиться от рака простаты.

«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне сделали несколько операций. Тогда все было ужасно. Были проблемы со стулом, с подгузниками, все было ужасно. Но в конце концов все наладилось, так что теперь я могу с этим справиться. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и все идет хорошо», — цитирует ван Гала ESPN.

На вопрос о возвращении к тренерской работе, 73-летний ван Гал ответил: «Несмотря на болезнь, последние два года меня приглашали в разные клубы. Но не собираюсь их тренировать, потому что не хочет работать каждый день. Я бы вернулся только ради таких сборных, как Англия и Германия».

Ван Гал в апреле 2022 года сообщил, что у него был диагностирован рак простаты. При этом он смог продолжить работу в сборной Нидерландов и покинул ее после чемпионата мира в Катаре, где голландцы проиграли аргентинцам в 1/4 финала.

Ван Гал на протяжении карьеры возглавлял «Аякс», АЗ, «Барселону», «Баварию», «Манчестер Юнайтед», а с национальной командой взял бронзу на чемпионате мира 2014 года.

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