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Спорт ,  
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Абдулвахабов нокаутировал Багова и сохранил титул чемпиона АСА

Абдулвахабов нокаутировал Багова и сохранил пояс чемпиона АСА в легком весе
Абдул-Азиз Абдулвахабов нокаутировал Али Багова во втором раунде на турнире ACA 189 в Грозном и в четвертый раз защитил свой чемпионский пояс в легком весе
Абдул-Азиз Абдулвахабов
Абдул-Азиз Абдулвахабов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Абдул-Азиз Абдулвахабов в четвертый раз защитил титул чемпиона ACA (Absolute Championship Akhmat) в легком весе.

В главном бою турнира ACA 189, который прошел в Грозном, Абдулвахабов нокаутировал Али Багова во втором раунде.

36-летний Абдулвахабов также стал победителем Гран-при АСА в легком весе.

Бойцы встречались между собой уже в четвертый раз, у Абдулвахабова три победы.

Теперь на счету Абдулвахабова 22 победы при двух поражениях в ММА. У 34-летнего Багова 34 победы и 12 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Absolute Championship Akhmat (ACA)
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