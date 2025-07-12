Абдулвахабов нокаутировал Багова и сохранил титул чемпиона АСА
Абдул-Азиз Абдулвахабов в четвертый раз защитил титул чемпиона ACA (Absolute Championship Akhmat) в легком весе.
В главном бою турнира ACA 189, который прошел в Грозном, Абдулвахабов нокаутировал Али Багова во втором раунде.
36-летний Абдулвахабов также стал победителем Гран-при АСА в легком весе.
Бойцы встречались между собой уже в четвертый раз, у Абдулвахабова три победы.
Теперь на счету Абдулвахабова 22 победы при двух поражениях в ММА. У 34-летнего Багова 34 победы и 12 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.
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