 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В «Москва-Сити» проведут пожарные учения

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В деловом центре «Москва-Сити» пройдут учения по пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, передает агентство «Москва».

Специалисты проверят лестничные марши и эвакуационные выходы. Сотрудникам местных офисов, а также их посетителям предложат «дополнительно изучить пути эвакуации и на короткий срок покинуть помещения в здании».

Такие учения регулярно проходят в «Москва-Сити»; как правило, не реже двух раз в год, подчеркнули в департаменте. Они максимально приближены к реальным условиям. В ходе учений участники осваивают навыки тушения пожаров и оказания первой помощи. Эти мероприятия являются частью системы подготовки, соответствующей международным стандартам безопасности для высотных зданий и других объектов «с большим скоплением людей».

Небоскребы в дыму: появились кадры пожара около «Москва-Сити»
Общество

Ранее в департаменте сообщили, что с начала 2025 года специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы провели более 500 мероприятий для общественных советников. Учения проходили в рамках проекта департамента ГОЧСиПБ по привлечению наиболее активных граждан к обеспечению пожарной безопасности. За полгода более 6,5 тыс. человек стали участниками обучающих мастер-классов и профилактических мероприятий.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Москва-Сити пожарная безопасность учения
Материалы по теме
В Москве и области объявили пожарную опасность
Общество
Вильфанд рассказал о сорокоградусной жаре на юге России
Общество
Тридцатиградусная жара начнет спадать в Москве с понедельника
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Техасца арестовали после поста со словами «я не промахнусь» и фото Трампа Политика, 11:39
Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон Спорт, 11:36
Глава Белгородской области сообщил о покрытии школ сетками против БПЛА Политика, 11:34
По каким предметам баллы ЕГЭ выросли, а по каким — снизились. Инфографика Общество, 11:30
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Синоптики предупредили о приходе града и грозы в Москву после жары Общество, 11:04
Мосбиржа запустила торги фондом под управлением инвестбанкира Когана Инвестиции, 11:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Кино на выходные: сериальный ромком «Это слишком» от автора «Девочек» Life, 11:00
Лавров назвал «фантазиями» планы Запада отправить миротворцев на Украину Политика, 10:50
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий продлил контракт с одесским «Черноморцем» Спорт, 10:47
В «Москва-Сити» проведут пожарные учения Общество, 10:45
Как экономика провоцирует «демографический коллапс» в миреПодписка на РБК, 10:30
Абдулвахабов нокаутировал Багова и сохранил титул чемпиона АСА Спорт, 10:29
Послать к черту и не пожалеть: как вести себя с токсичным собеседникомПодписка на РБК, 10:21