В «Москва-Сити» проведут пожарные учения
В деловом центре «Москва-Сити» пройдут учения по пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, передает агентство «Москва».
Специалисты проверят лестничные марши и эвакуационные выходы. Сотрудникам местных офисов, а также их посетителям предложат «дополнительно изучить пути эвакуации и на короткий срок покинуть помещения в здании».
Такие учения регулярно проходят в «Москва-Сити»; как правило, не реже двух раз в год, подчеркнули в департаменте. Они максимально приближены к реальным условиям. В ходе учений участники осваивают навыки тушения пожаров и оказания первой помощи. Эти мероприятия являются частью системы подготовки, соответствующей международным стандартам безопасности для высотных зданий и других объектов «с большим скоплением людей».
Ранее в департаменте сообщили, что с начала 2025 года специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы провели более 500 мероприятий для общественных советников. Учения проходили в рамках проекта департамента ГОЧСиПБ по привлечению наиболее активных граждан к обеспечению пожарной безопасности. За полгода более 6,5 тыс. человек стали участниками обучающих мастер-классов и профилактических мероприятий.
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