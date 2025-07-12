 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

По каким предметам баллы ЕГЭ выросли, а по каким — снизились. Инфографика

Появилась графика роста и снижения баллов ЕГЭ

За четыре года средний бал по ЕГЭ вырос по шести предметам, следует из данных Рособрнадзора, которые проанализировал РБК.

Вырос средний бал по:

  • математике (с 56,9 в 2022 году до 62,1 в 2025 году);
  • биологии (с 50,1 до 54,5);
  • физике (с 54,1 до 61,8);
  • химии (с 54,2 до 58,2);
  • литературе (с 60,7 до 61,9);
  • географии (54,6 до 54,9).

Снизился средний бал по:

  • русскому языку (с 68,3 в 2022 году до 60,7 в 2025 году);
  • обществознанию (с 59,9 до 53,6);
  • информатике (с 59,4 до 55,9);
  • истории (с 57,9 до 55,9);
  • английскому языку (с 73,3 до 64,1);

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Светлана Прохорова, Маргарита Грошева Маргарита Грошева
ЕГЭ образование школы выпускники экзамены вузы поступление
Материалы по теме
Российские разработчики попросили заменить Windows при проведении ЕГЭ
Технологии и медиа
Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ
Общество
Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Техасца арестовали после поста со словами «я не промахнусь» и фото Трампа Политика, 11:39
Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон Спорт, 11:36
Глава Белгородской области сообщил о покрытии школ сетками против БПЛА Политика, 11:34
По каким предметам баллы ЕГЭ выросли, а по каким — снизились. Инфографика Общество, 11:30
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Синоптики предупредили о приходе града и грозы в Москву после жары Общество, 11:04
Мосбиржа запустила торги фондом под управлением инвестбанкира Когана Инвестиции, 11:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Кино на выходные: сериальный ромком «Это слишком» от автора «Девочек» Life, 11:00
Лавров назвал «фантазиями» планы Запада отправить миротворцев на Украину Политика, 10:50
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий продлил контракт с одесским «Черноморцем» Спорт, 10:47
В «Москва-Сити» проведут пожарные учения Общество, 10:45
Как экономика провоцирует «демографический коллапс» в миреПодписка на РБК, 10:30
Абдулвахабов нокаутировал Багова и сохранил титул чемпиона АСА Спорт, 10:29
Послать к черту и не пожалеть: как вести себя с токсичным собеседникомПодписка на РБК, 10:21