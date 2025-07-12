По каким предметам баллы ЕГЭ выросли, а по каким — снизились. Инфографика
За четыре года средний бал по ЕГЭ вырос по шести предметам, следует из данных Рособрнадзора, которые проанализировал РБК.
Вырос средний бал по:
- математике (с 56,9 в 2022 году до 62,1 в 2025 году);
- биологии (с 50,1 до 54,5);
- физике (с 54,1 до 61,8);
- химии (с 54,2 до 58,2);
- литературе (с 60,7 до 61,9);
- географии (54,6 до 54,9).
Снизился средний бал по:
- русскому языку (с 68,3 в 2022 году до 60,7 в 2025 году);
- обществознанию (с 59,9 до 53,6);
- информатике (с 59,4 до 55,9);
- истории (с 57,9 до 55,9);
- английскому языку (с 73,3 до 64,1);
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов