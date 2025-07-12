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Военная операция на Украине ,  
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Глава Белгородской области сообщил о покрытии школ сетками против БПЛА

Глава Белгородской области Гладков сообщил о покрытии школ сетками против БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Детские сады и школы в Белгородской области стали закрывать сетками, защищающими от атак дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в интервью ТАСС.

«Мы сейчас закрываем, начали закрывать уже в Шебекино детские сады и школы», — сказал Гладков. Такие меры должны дать персоналу учреждений «несколько минут», чтобы спрятаться в закрытых помещениях в случае повторной атаки, подчеркнул губернатор.

Он сказал также, что сейчас в регионе специальными сетками защищено уже 60 многоквартирных домов.

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О том, что более 15 карет скорой помощи в Белгородской области будут оборудованы такими сетками, сообщил ранее, 9 июля, главный врач станции СМП региона Алексей Жиров. Пять служебных машин уже ими покрыты, сказал тогда Жиров.

Власти регулярно сообщают об атаках дронов на Белгородскую область. Так, в июне Гладков говорил, что БПЛА ударил по соцобъекту в селе Таврово. Издание «Бел.ру» уточнило, что удар беспилотника в Таврово пришелся по зданию школы «Формула успеха».

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Софья Полковникова
Белгородская область Вячеслав Гладков школы
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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