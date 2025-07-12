Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Александр Торбахов перестал быть владельцем контрольного пакета акций «ВымпелKома» (бренд «Билайн»), он больше не является бенефициаром фирмы «Коперник-Инвест 3», которой принадлежит сотовый оператор, и не входит в его совет директоров. Об этом РБК рассказали инвестбанкир, знающий об изменениях в составе акционеров, и источник, близкий к компании. Информацию подтвердил собеседник, близкий к совладельцам «ВымпелКома».
По словам одного из источников, доля Торбахова в капитале «Коперник-Инвест 3» была перераспределена среди других совладельцев.
Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев. Александр Торбахов не ответил на вопросы РБК.
Торбахов возглавлял «ВымпелКом» дважды. В первый раз он был соруководителем компании вместе с Борисом Немшичем в 2009–2010 годах. После он курировал розничный бизнес Сбербанка, а весной 2020 года Торбахова назначили гендиректором «ВымпелКома». В этой должности он проработал до середины 2024 года, когда его сменил нынешний глава компании Сергей Анохин. В ноябре 2022 года Торбахов, а также исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Максим Зайков, вице-президент по технике Валерий Шоржин и вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренат Насретдинов стали совладельцами «ВымпелКома» через «Коперник-Инвест 3», после того как бывший владелец оператора — нидерландский холдинг VEON — решил уйти с российского рынка. Точное распределение долей не раскрывалось. В пояснении к бухгалтерской отчетности «Коперник-Инвест 3» лишь указано, что на конец 2024 года у компании было 10 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, контрольный пакет принадлежал Александру Торбахову.
В конце мая Торбахов покинул пост гендиректора «Коперник-Инвест 3», а также созданных им «Коперник-Инвест» и «Коперник-Инвест 2». В «ВымпелКоме» не комментировали эти изменения.
В отчетности «ВымпелКома» за первый квартал Торбахов был назван бенефициарным владельцем «Коперник-Инвест 3». Также Торбахов возглавлял совет директоров «ВымпелКома».
В конце мая Арбитражный суд Брянской области арестовал имущество Торбахова и еще группы физических и юридических лиц в рамках обеспечительных мер в ходе конкурсного производства по делу о банкротстве Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ). Суд привлек его к субсидиарной ответственности как одного из совладельцев компании «Топас», задолжавшей УЗТМ 1,64 млрд руб. Впрочем, среди того, на что распространяется арест, акции «Коперник-Инвест 3» в решении суда не упоминаются. В начале июня Торбахов пытался оспорить решение об аресте имущества, но суд ему отказал.
Как продавали «ВымпелКом»
В момент объявления о продаже «ВымпелКома» VEON оценил стоимость актива в 370 млрд руб., исходя из мультипликатора 3,2 EBITDA, прогнозируемого по итогам 2022 года. Изначально предполагалось, что из этой суммы VEON получит только 130 млрд руб. — оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга. Сделка была закрыта почти год спустя — в октябре 2023-го. Она была безденежной — указанные 130 млрд руб. «ВымпелКом» потратил на выкуп бондов VEON у российских держателей, после чего VEON стал формальным «должником» «ВымпелКома» и в обмен на долг простил сумму по сделке.
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Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
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