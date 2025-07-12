Лавров назвал «фантазиями» планы Запада отправить миротворцев на Украину
Москва не воспринимает всерьез заявления о планах Запада отправить миротворческий корпус численностью до 50 тыс. военных на Украину, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи, передает корреспондент РБК.
«Мы этим особо не интересуемся. Но, к сожалению, об этом слишком много кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет как-то просверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», — сказал министр.
В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о создании так называемой коалиции желающих. Это объединение около 30 стран, преимущественно европейских, которые допускают отправку своих военных в составе миротворческого контингента на Украину.
В начале июля Politico писало, что у «коалиции желающих» нет определенной стратегии. Французские представители заявили изданию, что это связано с чрезмерным, по их мнению, приоритетом, который Великобритания придает гарантиям безопасности со стороны США.
10 июля прошла очередная встреча представителей стран из «коалиции желающих», на которой впервые присутствовали американские делегаты — спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и два сенатора — республиканец Линдси Грэм (в России включен в перечень террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь.
На следующий день после этой встречи Макрон заявил, что численность франко-британских объединенных экспедиционных сил, которые могут послужить основой для потенциального военного контингента на Украине, может быть увеличена до 50 тыс. человек. По его словам, страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.
Российские власти критиковали заявления о возможной отправке иностранных военных на Украину. Так, Лавров говорил, что план отправки миротворцев на Украину — продолжение «науськивания» Киева на войну против России. Он называл неприемлемым для России появление на Украине войск НАТО даже под чужим флагом.
В Кремле соглашались с этой позицией. Комментируя заявление Макрона, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва разочарована тем, что западные страны не берут во внимание сигналы от России.
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