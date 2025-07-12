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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий продлил контракт с одесским «Черноморцем»

Четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» выступает за одесский клуб с марта этого года
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий продлил контракт с одесским «Черноморцем». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Подробности соглашения с 35-летним футболистом не уточняются.

Ракицкий перешел в «Черноморец» в марте 2025 года, провел за команду девять матчей и отдал одну результативную передачу. По итогам минувшего сезона «Черноморец» вылетел в Первую лигу чемпионата Украины.

Ракицкий выступал за «Зенит» с января 2019 года до марта 2022-го. В составе клуба защитник стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок России. Всего он провел за «Зенит» 107 матчей и забил семь голов.

До этого он всю карьеру играл за донецкий «Шахтер», с которым стал восьмикратным чемпионом Украины. За сборную Украины Ракицкий провел 54 игры и забил четыре гола. После ухода из «Зенита» футболист успел поиграть за турецкий клуб «Адана Демирспор» и вернуться в «Шахтер».

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