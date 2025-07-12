Синоптики предупредили о приходе града и грозы в Москву после жары

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Недолгий дождь, гроза, град пройдут во второй половине дня в субботу в Москве, ветер усилится до 15–20 м/c, предупреждают в телеграм-канале «Городское хозяйство Москвы» со ссылкой на синоптиков.

В сообщении говорится, что непогода будет длиться «примерно с 14:00 и до конца дня».

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воздух в Москве в выходной день прогреется до +34. Вместе с тем пик жары уже прошел, отметил Леус. Так, накануне, в пятницу, 11 июля, синоптик сообщил, что день стал самым жарким в 2025 году в Москве — к 15 часам температура достигла отметки +34,1 градуса.

Теперь начиная с 12 июля она будет понижаться. О том, что с понедельника, 14 июля, в Москве начнет спадать 30-градусная жара, предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что следующая неделя [14–20 июля] в Москве начнется с «мощных освежающих ливней», выпадет пятая часть от месячной нормы осадков.