Синоптики предупредили о приходе града и грозы в Москву после жары
Недолгий дождь, гроза, град пройдут во второй половине дня в субботу в Москве, ветер усилится до 15–20 м/c, предупреждают в телеграм-канале «Городское хозяйство Москвы» со ссылкой на синоптиков.
В сообщении говорится, что непогода будет длиться «примерно с 14:00 и до конца дня».
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воздух в Москве в выходной день прогреется до +34. Вместе с тем пик жары уже прошел, отметил Леус. Так, накануне, в пятницу, 11 июля, синоптик сообщил, что день стал самым жарким в 2025 году в Москве — к 15 часам температура достигла отметки +34,1 градуса.
Теперь начиная с 12 июля она будет понижаться. О том, что с понедельника, 14 июля, в Москве начнет спадать 30-градусная жара, предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что следующая неделя [14–20 июля] в Москве начнется с «мощных освежающих ливней», выпадет пятая часть от месячной нормы осадков.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов