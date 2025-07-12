 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Синоптики предупредили о приходе града и грозы в Москву после жары

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Недолгий дождь, гроза, град пройдут во второй половине дня в субботу в Москве, ветер усилится до 15–20 м/c, предупреждают в телеграм-канале «Городское хозяйство Москвы» со ссылкой на синоптиков.

В сообщении говорится, что непогода будет длиться «примерно с 14:00 и до конца дня».

Вильфанд рассказал о сорокоградусной жаре на юге России
Общество

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воздух в Москве в выходной день прогреется до +34. Вместе с тем пик жары уже прошел, отметил Леус. Так, накануне, в пятницу, 11 июля, синоптик сообщил, что день стал самым жарким в 2025 году в Москве — к 15 часам температура достигла отметки +34,1 градуса.

Теперь начиная с 12 июля она будет понижаться. О том, что с понедельника, 14 июля, в Москве начнет спадать 30-градусная жара, предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что следующая неделя [14–20 июля] в Москве начнется с «мощных освежающих ливней», выпадет пятая часть от месячной нормы осадков.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Град Москва Дождь
Материалы по теме
Вильфанд рассказал о сорокоградусной жаре на юге России
Общество
Тридцатиградусная жара начнет спадать в Москве с понедельника
Общество
С начала года ЕКЦ Градкомплекса Москвы помог более чем 200 застройщикам
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Техасца арестовали после поста со словами «я не промахнусь» и фото Трампа Политика, 11:39
Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон Спорт, 11:36
Глава Белгородской области сообщил о покрытии школ сетками против БПЛА Политика, 11:34
По каким предметам баллы ЕГЭ выросли, а по каким — снизились. Инфографика Общество, 11:30
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Синоптики предупредили о приходе града и грозы в Москву после жары Общество, 11:04
Мосбиржа запустила торги фондом под управлением инвестбанкира Когана Инвестиции, 11:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Кино на выходные: сериальный ромком «Это слишком» от автора «Девочек» Life, 11:00
Лавров назвал «фантазиями» планы Запада отправить миротворцев на Украину Политика, 10:50
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий продлил контракт с одесским «Черноморцем» Спорт, 10:47
В «Москва-Сити» проведут пожарные учения Общество, 10:45
Как экономика провоцирует «демографический коллапс» в миреПодписка на РБК, 10:30
Абдулвахабов нокаутировал Багова и сохранил титул чемпиона АСА Спорт, 10:29
Послать к черту и не пожалеть: как вести себя с токсичным собеседникомПодписка на РБК, 10:21