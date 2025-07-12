Против влетевшего в пешеходов водителя в Москве возбудили уголовное дело
Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту ДТП на Бережковской набережной в Москве, при котором водитель въехал в людей на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.
В надзорном ведомстве отметили, что «расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре».
За рулем машины, влетевшей в пешеходов, сидел молодой человек 23-х лет. После ДТП он скрылся, но был задержан на основании ст. 91 Уголовно-Процессуального кодекса России — основания задержания подозреваемого.
Молодой человек отказался пройти медобследование на выявление алкоголя в организме. Уголовное дело завели по п. «а, б» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса, сообщили ТАСС в правоохранительных органах — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения. Максимальное наказание — лишение свободы до семи лет.
В правоохранительных органах ранее сообщили, что молодой человек признал вину.
Авария произошла вечером 11 июля. После аварии машину нашли на 2-м Сетуньском проезде, а всех людей, которые находились в автомобиле, полиция задержала: мужчину 2001 года рождения и женщину 1988 года рождения. Как сообщила прокуратура, предположительно, за рулем был студент.
В результате аварии пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет.
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