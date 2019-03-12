Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,47 EUR Нал. 74,57 73,75 USD Бирж. 65,72 -0,25 EUR Бирж. 74,02 -0,19 USD ЦБ. 66,08 +0,11 EUR ЦБ. 74,29 -0,28 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3926,70 -44,20 IMOEX 2477,38 +0,46% RTSI 1187,29 +0,90% Brent 66,82 +0,30% DJIA 25650,88 +0,79% Nasdaq 7558,06 +2,02%
«МегаФон» берет свое
Лента новостей
5 приложений, которые вдохновят на новые модные образы 10:33, Спецпроект РБК PINK В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде 10:18, Общество Почему полезны хаос и паранойя: о чем говорил Талеб на лекции в Москве 10:13, PRO Убивший четверых в еврейском музее Брюсселя получил пожизненное 10:08, Общество «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля 10:07, РБК и ВТБ От использования Boeing 737 Мах 8 отказались еще четыре авиакомпании 10:05, Общество Американская F5 купила созданный россиянами стартап за $670 млн 09:47, Бизнес FT узнала о планах бизнесменов из США бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви 09:45, Бизнес Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 09:37, РБК и Philips США на этой неделе отзовут всех дипломатов из Венесуэлы 09:32, Политика В Opel раскрыли планы по производству и продажам автомобилей в России 09:18, Авто Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом 09:07, РБК и «Билайн» Бизнес ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения 09:00, Финансы Силовики пришли с обысками на рынок «Фуд Сити» в Москве 08:51, Общество Reuters сообщил о планах Apple в марте​ представить новый видеосервис 08:43, Технологии и медиа Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать 08:34, РБК и Haval​ «Нафтогаз» усомнился в шансах сохранить транзит газа из-за позиции ФРГ 08:24, Экономика Почему гособлигации России оказались самыми доходными 08:23, Quote «Будут продавать по-новому»: как изменится бизнес застройщиков с 1 июля 08:01, Недвижимость  Компания депутата от «Единой России» решила купить завод «Северстали» 08:00, Бизнес В Венесуэле задержали двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны 07:53, Политика Защита Маска связала претензии властей США с критикой в адрес SEC 07:40, Бизнес Карельская красная: как выращивают радужную форель в России 07:30, РБК и ВТБ Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой 06:46, Политика Усиление периферии: как Brexit может повлиять на отношения Украины и ЕС 06:39, Мнение Деревня программистов: как создать в Йошкар-Оле проект с выручкой $10 млн 06:37, PRO Во Владивостоке арестовали троих участников драки футбольных фанатов 06:13, Общество Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 06:10, РБК и Philips
Газета
«МегаФон» берет свое
Газета № 026 (2981) (1203) Технологии и медиа,
0
«МегаФон» берет свое
Зачем крупнейший сотовый оператор проводит делистинг
Владельцы 20,36% акций «МегаФона» предъявили их к выкупу. Среди тех, кто избавился от акций, крупнейший миноритарий — Газпромбанк. В результате сотовая компания станет менее прозрачной, опасаются аналитики
Фото: Владислав Шатило / РБК

В понедельник, 11 марта, «МегаФон» объявил результаты оферты на выкуп собственных акций у акционеров, говорится в материалах компании. Всего компании предъявили к выкупу около 126,25 млн обыкновенных акций, что составляет 20,36% ее уставного капитала. Покупателем выступила 100-процентная «дочка» «МегаФона» — «МегаФон-Финанс», которая уже владеет 22,52% в капитале оператора. Всего «МегаФон» потратит на выкуп 83,3 млрд руб. «МегаФон» предоставит «дочке» заем в размере 90 млрд руб. сроком до трех лет с нулевой процентной ставкой. После выкупа в обращении на Мосбирже останется 0,8% акций компании. Они переведены в некотировальную часть списка и являются ограниченно ликвидными.

Основным продавцом акций стал Газпромбанк, владевший 117,58 млн акций «МегаФона» (соответствовали 18,96-процентной доле в компании). Согласно опубликованному 5 марта сообщению банка, он полностью вышел из капитала оператора. Ни «МегаФон», ни Газпромбанк не комментировали это сообщение.

Выход Газпромбанка из капитала оператора представитель «МегаФона» также не стал комментировать. Он лишь отметил, что цена оферты предполагала «существенную премию к котировкам, поэтому подавляющая часть миноритарных акционеров «МегаФона» воспользовалась возможностью продать акции». Представитель оператора также сказал, что они продолжат взаимодействие со структурами Газпромбанка «в рамках партнерств и проектов в сфере цифровой экономики». Представитель Газпромбанка не ответил на запрос РБК.

Банк стал акционером «МегаФона» осенью 2017 года, купив пакет, ранее принадлежавший шведской Telia Company. Одна акция обошлась банку в 514 руб., а весь пакет — в 60,4 млрд руб. В Газпромбанке объясняли приобретение доли в «МегаФоне» тем, что позитивно оценивают потенциал роста этого актива «как одной из самых динамично развивающихся компаний в телекоммуникационном секторе».

Звонок из банка: зачем Газпромбанк купил 19% «МегаФона»
Технологии и медиа

Аналитики и участники рынка тогда отмечали, что банк, скорее всего, является для «МегаФона» не стратегическим, а финансовым инвестором и со временем продаст приобретенные акции другой компании.

Почему «МегаФону» пришлось делать оферту

В июле 2018 года совет директоров «МегаФона» одобрил делистинг ценных бумаг компании с Лондонской фондовой биржи. Как пояснял гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян (на тот момент занимал должность исполнительного директора), классические модели телекома перестают работать и требуют изменения стратегии. «Но правила лиcтинга, время, усилия и внимание, которые менеджмент тратит для его поддержания, ограничивали нужную для трансформации бизнеса гибкость», — отмечал он.

В преддверии делистинга оператор объявил оферту миноритариям от имени своей 100-процентной «дочки» — Megafon Investments Cyprus Limited. Она готова была выкупить обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) по 659 руб. и $9,75 за штуку соответственно. Компания получила заявки на продажу от владельцев 57,03 млн обыкновенных акций и 58,29 млн GDR на общую сумму 76 млрд руб. Указанные бумаги соответствуют 18,6% акций «МегаФона». В октябре «МегаФон» завершил делистинг с Лондонской биржи.

Крупнейшие акционеры «МегаФона» не имели права принять участие в том выкупе. Помимо Газпромбанка среди акционеров оператора были USM Group (56,32%) и «МегаФон-Финанс» (22,52%), еще 2,2% акций находились в свободном обращении. В конце декабря «МегаФон-Финанс» направил миноритарным акционерам оферту, поскольку после конвертации GDR в обыкновенные акции доля компании с учетом долей аффилированных лиц в капитале оператора превысила 75%. Предлагаемая цена приобретения составила 659 руб. 26 коп. за одну акцию. Акционеры могли принять предложение до 7 марта 2019 года включительно.

Сколько заработал Газпромбанк

Исходя из цены оферты, стоимость пакета Газпромбанка должна была составить 77,5 млрд руб.​ За полтора года, когда банк владел долей в «МегаФоне», ее стоимость выросла более чем на 28%, или на 17,1 млрд руб., исходя из цены покупки в 2017-м и оферты. За этот же период капитализация «МегаФона» на Московской бирже увеличилась на ​11,2%, до 393,7 млрд руб.

Однако аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов отметил, что доходность индекса Мосбиржи за указанный период с учетом дивидендов составила примерно 28%, то есть подорожание пакета акций соответствовало динамике рынка. «Для Газпромбанка это, безусловно, выгодная сделка, так как компания вышла с прибылью», — считает Белов. В то же время аналитик «Уралсиба» указал, что после выкупа доли Газпромбанка почти все акции «МегаФона» оказались сконцентрированы в руках одного круга лиц. «Фактически компания перестает быть публичной, а ее деятельность становится менее прозрачной. В итоге аналитикам и другим компаниям станет намного сложнее оценивать ситуацию на рынке», — указал Константин Белов.

«Для Газпромбанка мобильный оператор, очевидно, был непрофильным активом. Обычно логика подобных сделок заключается в том, что банк выступает в роли временного, но надежного держателя, который при этом не станет вмешиваться в корпоративное управление и стратегию. Для России это достаточно распространенная практика, когда по какой-либо причине не удается быстро найти покупателя и при этом банк является крупным кредитором. Как показывает практика, подобные сделки сложно реструктуризуются, чтобы обезопасить временного владельца от снижения ​стоимости актива, но и доходность от владения невысока», — отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Автор: Александра Посыпкина.
При участии: Павел Казарновский.
Теги: «МегаФон» , делистинг , Лондонская фондовая биржа , Газпромбанк
Материалы по теме
Чистая прибыль «МегаФона» упала в третьем квартале на 4,6% Технологии и медиа
«МегаФон» завершил делистинг с Лондонской биржи Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter