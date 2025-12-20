 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Холанд обошел Роналду по голам в Английской премьер-лиге

Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ, «Манчестер Сити» вышел в лидеры АПЛ
«Манчестер Сити» вышел в лидеры АПЛ, разгромив «Вест Хэм»
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Вест Хэм» со счетом 3:0 в домашнем матче 17-го тура Английскоу премьер-лиги (АПЛ).

Дубль сделал Эрлинг Холанд (5-я и 69-я минуты), также отличился Тиджани Рейндерс (38).

На счету 25-летнего Холанда уже 104 гола в АПЛ, по этому показателю норвежец обошел португальца Криштиану Роналду (103). При этом, чтобы столько забить, ему потребовалось 122 матча, а португальцу — 236.

Рекорд по голам в АПЛ принадлежит Алану Ширеру (260).

«Манчестер Сити», который выиграл пятый матч подряд, с 37 очками вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», у которого матч в запасе, отстает на одно очко. «Вест Хэм» с 13 очками располагается на 18-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Ноттингем Форест» 27 декабря, а «Вест Хэм» в этот же день примет «Фулхэм».

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Эрлинг Холанд Криштиану Роналду

