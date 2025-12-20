Холанд обошел Роналду по голам в Английской премьер-лиге
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Вест Хэм» со счетом 3:0 в домашнем матче 17-го тура Английскоу премьер-лиги (АПЛ).
Дубль сделал Эрлинг Холанд (5-я и 69-я минуты), также отличился Тиджани Рейндерс (38).
На счету 25-летнего Холанда уже 104 гола в АПЛ, по этому показателю норвежец обошел португальца Криштиану Роналду (103). При этом, чтобы столько забить, ему потребовалось 122 матча, а португальцу — 236.
Рекорд по голам в АПЛ принадлежит Алану Ширеру (260).
«Манчестер Сити», который выиграл пятый матч подряд, с 37 очками вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», у которого матч в запасе, отстает на одно очко. «Вест Хэм» с 13 очками располагается на 18-й позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Ноттингем Форест» 27 декабря, а «Вест Хэм» в этот же день примет «Фулхэм».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear