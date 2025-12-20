Песков заявил, что Зеленский «путается в показаниях» о выборах

Песков после слов Зеленского о выборах: он путается в показаниях

Президент Украины противоречит себе: он «не против того, чтобы вмешивались американцы», но против того, чтобы вмешивалась Россия, считает Песков

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский противоречит себе, говоря о вопросе организации выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Путину не позволит вмешиваться в выборы — на предложение Путина гарантировать безопасность [выборов]. Но при этом он до этого обращался к американцам», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Зеленский, по его мнению, «не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешивался [Путин]». «Путается в показаниях», — резюмировал представитель российского президента, добавив, что тема выборов «на плаву».

Путин в ходе прямой линии заявил, что на Украине при желании можно было бы провести выборы, но если они хотят выборы «исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск», то «это неправильный выбор». По его словам, Россия «готова подумать» над тем, чтобы обеспечить безопасность украинских выборов, «хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования». Он также сказал, что Москва вправе потребовать предоставить возможность проголосовать украинцам, проживающим на территории России.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет проводить выборы на утраченных территориях. По его мнению, определяться с проведением выборов могут только украинцы.