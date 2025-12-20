 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил, что Зеленский «путается в показаниях» о выборах

Песков после слов Зеленского о выборах: он путается в показаниях
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины противоречит себе: он «не против того, чтобы вмешивались американцы», но против того, чтобы вмешивалась Россия, считает Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский противоречит себе, говоря о вопросе организации выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Путину не позволит вмешиваться в выборы — на предложение Путина гарантировать безопасность [выборов]. Но при этом он до этого обращался к американцам», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Зеленский, по его мнению, «не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешивался [Путин]». «Путается в показаниях», — резюмировал представитель российского президента, добавив, что тема выборов «на плаву».

Зеленский назвал условие вывода ВСУ из Донбасса
Политика
Фото:Ирина Рыбакова / press service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Путин в ходе прямой линии заявил, что на Украине при желании можно было бы провести выборы, но если они хотят выборы «исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск», то «это неправильный выбор». По его словам, Россия «готова подумать» над тем, чтобы обеспечить безопасность украинских выборов, «хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования». Он также сказал, что Москва вправе потребовать предоставить возможность проголосовать украинцам, проживающим на территории России.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет проводить выборы на утраченных территориях. По его мнению, определяться с проведением выборов могут только украинцы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
выборы на Украине Украина Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
«Фокус смещается на Восток»: Россия и международный рынок в 2025 году Радио, 21:30
Оптимизация в HoReCa: как сэкономить на обслуживании техники Отрасли, 21:28
The Guardian рассказала, как погранслужба США давит на детей-нелегалов Политика, 21:25
Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России Город, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Овечкин вошел в топ-20 игроков в истории по числу матчей в НХЛ Спорт, 21:20
