Фигуристка Аделия Петросян третий год подряд выиграла чемпионат России

Ученица Этери Тутберидзе получила за две программы 235,95 балла. Серебро завоевала Алиса Двоеглазова, бронзу — Мария Захарова. Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России уже 11-й раз подряд

Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В сумме за короткую и произвольную программу 18-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 235,95 балла.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), третье — Мария Захарова (217,73).

Петросян выиграла третий чемпионат России подряд.

При этом ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России уже 11-й раз подряд. Ранее чемпионками были Евгения Медведева (2016, 2017), Алина Загитова (2018), Анна Щербакова (2019, 2020, 2021), Александра Трусова (2022) и Софья Акатьева (2023).

Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Олимпиаде-2026.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России в Санкт-Петербурге в танцах на льду, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в спортивных парах. Завершится соревновательная программа 21 декабря произвольной программой у мужчин.