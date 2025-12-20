 Перейти к основному контенту
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Фигуристка Аделия Петросян третий год подряд выиграла чемпионат России

Ученица Этери Тутберидзе получила за две программы 235,95 балла. Серебро завоевала Алиса Двоеглазова, бронзу — Мария Захарова. Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России уже 11-й раз подряд
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В сумме за короткую и произвольную программу 18-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 235,95 балла.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), третье — Мария Захарова (217,73).

Петросян выиграла третий чемпионат России подряд.

При этом ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России уже 11-й раз подряд. Ранее чемпионками были Евгения Медведева (2016, 2017), Алина Загитова (2018), Анна Щербакова (2019, 2020, 2021), Александра Трусова (2022) и Софья Акатьева (2023).

Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Олимпиаде-2026.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России в Санкт-Петербурге в танцах на льду, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в спортивных парах. Завершится соревновательная программа 21 декабря произвольной программой у мужчин.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Аделия Петросян Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года

Фигуристка Аделия Петросян третий год подряд выиграла чемпионат России Спорт, 21:02
