Фигуристка Аделия Петросян третий год подряд выиграла чемпионат России
Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
В сумме за короткую и произвольную программу 18-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 235,95 балла.
Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), третье — Мария Захарова (217,73).
Петросян выиграла третий чемпионат России подряд.
При этом ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России уже 11-й раз подряд. Ранее чемпионками были Евгения Медведева (2016, 2017), Алина Загитова (2018), Анна Щербакова (2019, 2020, 2021), Александра Трусова (2022) и Софья Акатьева (2023).
Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Олимпиаде-2026.
Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России в Санкт-Петербурге в танцах на льду, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в спортивных парах. Завершится соревновательная программа 21 декабря произвольной программой у мужчин.
