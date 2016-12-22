«МегаФон» завершил делистинг с Лондонской биржи

Российская телекоммуникационная компания «МегаФон» завершила делистинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Листинг и доступ к GDR «МегаФона» будут аннулированы с 5 октября. «После делистинга может сформироваться внебиржевой рынок торговли GDR, однако нет никаких гарантий того, что это произойдет», — отметили в компании.

О планах провести делистинг в «МегаФоне» сообщили в июле, тогда стоимость акций компании на Московской бирже поднялась на 17%, до 589,9 руб. за штуку. В конце августа «МегаФон» заявил, что получил от миноритариев заявку на выкуп их акций и GDR. В частности, речь шла о ценных бумагах, соответствующих 18,6% акций компании, стоимость которых составляла в общей сложности 76 млрд руб.

В частности, свои акции продали председатель правления «ПАО МегаФон» Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян, после этого цена бумаг «МегаФона» на Московской бирже упала на 17%, до 560 руб. за штуку.

После выкупа акций «МегаФон» планировал подать заявку на делистинг с Лондонской биржи и сделал это в начале сентября. Опрошенные РБК эксперты связали это решение с угрозой санкций США, под которые уже попала часть акционеров компании.

Крупнейший акционер «МегаФона» Алишер Усманов в интервью телеканалу «Россия-1» допустил, что компания вернется на биржу, когда ситуация на рынке изменится.