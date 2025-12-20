Дмитриев прибыл в Майами
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в Майами, сообщает «РИА Новости».
Как ожидается, он проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Из аэропорта кортеж Дмитриева направился сразу на переговорную площадку. Он проведет в Майами выходные.
Дмитриев приехал в гольф-клуб в Майами, где пройдут переговоры с американцами, передает корреспондент ТАСС.
Как пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился американский мирный план после консультаций с украинцами и европейцами.
Сначала мирный план США состоял из 28 пунктов, однако по итогам консультаций с европейцами и украинцами был значительно переработан и сокращен до 20 пунктов. 2 декабря Уиткофф и Кушнер в Москве представили Владимиру Путину промежуточную версию документа.
Перед переговорами с российской стороной в Майами прошел новый раунд консультаций с украинцами. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что стороны договорились о «дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время».
После встречи украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что США планируют отдельные переговоры с представителями России, после этого они предлагают многосторонний формат — Украина, Россия и, возможно, Европа.
