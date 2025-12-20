 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В подмосковной Сходне подросток подорвался на взрывном устройстве

В Сходне подросток погиб при взрыве неизвестного взрывного устройства
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В Сходне подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве, ранены еще один подросток и проходившая мимо женщина. Об этом сообщила в телеграм-канале подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

«На место выехали сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщило РБК МВД Подмосковья.

Пострадавших доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести, сообщило министерство здравоохранения Московской области. По данным СК, погибшему было 12 лет, пострадавшими оказались 51-летняя женщина и еще один несовершеннолетний юноша.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса)

Как пишет Baza, это произошло в Банном переулке.

Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В ноябре в подмосковном Красногорске пострадал мальчик, попытавшийся поднять с земли заминированный сверток купюр. Ребенку провели операцию по частичной ампутации пальцев правой руки. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Читайте РБК в Telegram.

