Газпромбанк вышел из капитала «МегаФона»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,97 0,22 EUR Бирж. 74,62 0,29 Brent 65,74 0,18% USD Нал. 66,40 65,72 EUR Нал. 75,24 74,38 USD ЦБ 65,84 0,04 EUR ЦБ 74,42 -0,09 EUR/USD 1,1317 0,0009 BTC/USD Бирж. 3 948,70 -3,00 IMOEX 2 494,04 1,13% RTSI 1 191,51 0,96% DJIA 25 656,96 -0,58% Nasdaq 7 515,11 -0,81%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 65,84 (+0,04) Quote, 12:34
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 74,42 (-0,09) Quote, 12:34
Володин назвал дату нового выступления Орешкина в Госдуме Политика, 21:08 «Арсенал» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России по футболу Спорт, 21:08 На Украине пресекли попытку дать взятку Тимошенко за отказ от выборов Политика, 21:06 WADA создала виртуальную копию московской лаборатории на 24 Тб Общество, 21:01 СК предъявил Раулю Арашукову обвинение в хищении газа на 31 млрд руб. Общество, 20:56 Газпромбанк вышел из капитала «МегаФона» Бизнес, 20:49 Почему Вячеслав Володин сорвал выступление Максима Орешкина в Думе Экономика, 20:42 Госдума отклонила законопроект о передаче пенсии по наследству Политика, 20:35 Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии планов покидать должность Бизнес, 20:10 Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США Экономика, 20:05 Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира Политика, 19:54 Бизнес раскритиковал подход Минтруда к тестам цифрового документооборота Технологии и медиа, 19:50 Лавров попросил власти Кувейта соблюдать права осужденной россиянки Политика, 19:45 Банкиры предсказали рост капиталов мультимиллионеров России в 2019 году Бизнес, 19:39
Бизнес ,  
0 
Газпромбанк вышел из капитала «МегаФона»
С 5 марта Газпромбанк перестал был совладельцем «МегаФона». У кредитной организации была в операторе доля в 18,96%
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Газпромбанк, владевший 18,96% акций «МегаФона», вышел из капитала оператора, следует из сообщения кредитной организации на портале раскрытия корпоративной информации.

Из него следует, что право Газпромбанка распоряжаться этим пакетом акций прекращено 5 марта. Основанием указано «прекращение участия в организации». «Количество и доля в процентах голосов, <...> которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 голосов и 0,00%», — сказано в сообщении. Таким образом, кредитная организация полностью вышла из капитала «МегаФона».

Технологии и медиа
Чистая прибыль «МегаФона» упала в третьем квартале на 4,6%

В Газпромбанке отказались РБК прокомментировать информацию. «Без комментариев», — сказал представитель банка.

Бизнес
«МегаФон» объявил имя нового гендиректора

«Мы не комментируем действия акционеров и любые отдельные шаги держателей акций в рамках проводимого выкупа акций. Информация о количестве акций, которые акционеры предлагают к выкупу, будет раскрыта 11 марта. До этого времени комментировать любые движения акций не можем в силу требований закона», — сказал РБК представитель «МегаФона».

В конце декабря дочерняя структура оператора «Мегафон Финанс» направила миноритарным акционерам оферту. Предлагаемая цена приобретения составила 659 руб. 26 коп. за одну акцию. Принять предложение акционеры могли до 7 марта 2019 года включительно.

На сайте «МегаФона» на момент написания заметки Газпромбанк с долей в 18,96% значится как один из владельцев оператора. Помимо него совладельцами указаны USM Group (56,32%), MegaFon Finance (22,52%) и Free float (2,2%).

Авторы: Мария Бондаренко, Александра Посыпкина, Павел Казарновский
Теги: «МегаФон», «Газпромбанк»
Материалы по теме
Чистая прибыль «МегаФона» упала в третьем квартале на 4,6%
Технологии и медиа
«МегаФон» объявил имя нового гендиректора
Бизнес
«МегаФон» поднимет цены на международные звонки и услуги в роуминге
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter