Газпромбанк вышел из капитала «МегаФона»

С 5 марта Газпромбанк перестал был совладельцем «МегаФона». У кредитной организации была в операторе доля в 18,96%

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Газпромбанк, владевший 18,96% акций «МегаФона», вышел из капитала оператора, следует из сообщения кредитной организации на портале раскрытия корпоративной информации.

Из него следует, что право Газпромбанка распоряжаться этим пакетом акций прекращено 5 марта. Основанием указано «прекращение участия в организации». «Количество и доля в процентах голосов, <...> которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 голосов и 0,00%», — сказано в сообщении. Таким образом, кредитная организация полностью вышла из капитала «МегаФона».

В Газпромбанке отказались РБК прокомментировать информацию. «Без комментариев», — сказал представитель банка.