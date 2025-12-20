 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Blue Origin провела суборбитальный туристический полет. Видео

Blue Origin завершила туристический полет с миссией NS-37

Blue Origin провела суборбитальный туристический полет. Видео
Video

Ракета New Shepard компании Blue Origin c экипажем в составе шести туристов завершила суборбитальный полет, сообщила компания в соцсети X.

На видеозаписи, опубликованной Blue Origin, запечатлен пуск космического корабля с миссией NS-37. Старт прошел с пусковой площадки в Техасе в 8:15 по местному времени (17:15 мск). Капсула с туристами приземлилась спустя 10 минут.

«Капсула приземлилась. С возвращением, экипаж NS-37!», — говорится в сообщении.

В состав экипажа вошли предприниматель Нил Милч, инженер Ханс Кенингсман, физик и инвестор Джоуи Хайд, предприниматель и горный инженер Адонис Пурулис, «самопровозглашенный фанат космонавтики» Джейсон Стэнселл и авиаинженер Микаэля Бэнтхаус. Последний член экипажа передвигается на инвалидном кресле.

Корабль Blue Origin совершил полет с туристами к границе космоса
Общество

Blue Origin принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу. Предыдущий полет с туристическим экипажем прошел в октябре — тогда ракета успешно поднялась на высоту более 100 км, к линии Кармана, которая считается границей с космосом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Александра Озерова
Blue Origin космос Джефф Безос ракета

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Корабль Blue Origin совершил полет с туристами к границе космоса
Общество
Корабль Blue Origin с Кэти Перри и невестой Безоса отправился в космос
Технологии и медиа
Blue Origin отправила группу туристов в суборбитальный полет
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
МВД назвало причину гибели 12-летнего подростка в подмосковной Сходне Общество, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
«Фокус смещается на Восток»: Россия и международный рынок в 2025 году Радио, 21:30
Оптимизация в HoReCa: как сэкономить на обслуживании техники Отрасли, 21:28
The Guardian рассказала, как погранслужба США давит на детей-нелегалов Политика, 21:25
Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России Город, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Овечкин вошел в топ-20 игроков в истории по числу матчей в НХЛ Спорт, 21:20
Песков рассказал об отсутствии выходных у Путина в новогодние праздники Общество, 21:17
Дмитриев прибыл в Майами Политика, 21:09
Blue Origin провела суборбитальный туристический полет. Видео Общество, 21:08
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Фигуристка Аделия Петросян третий год подряд выиграла чемпионат России Спорт, 21:02
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $700 млрд Бизнес, 20:52