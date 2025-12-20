Blue Origin провела суборбитальный туристический полет. Видео
Ракета New Shepard компании Blue Origin c экипажем в составе шести туристов завершила суборбитальный полет, сообщила компания в соцсети X.
На видеозаписи, опубликованной Blue Origin, запечатлен пуск космического корабля с миссией NS-37. Старт прошел с пусковой площадки в Техасе в 8:15 по местному времени (17:15 мск). Капсула с туристами приземлилась спустя 10 минут.
«Капсула приземлилась. С возвращением, экипаж NS-37!», — говорится в сообщении.
В состав экипажа вошли предприниматель Нил Милч, инженер Ханс Кенингсман, физик и инвестор Джоуи Хайд, предприниматель и горный инженер Адонис Пурулис, «самопровозглашенный фанат космонавтики» Джейсон Стэнселл и авиаинженер Микаэля Бэнтхаус. Последний член экипажа передвигается на инвалидном кресле.
Blue Origin принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу. Предыдущий полет с туристическим экипажем прошел в октябре — тогда ракета успешно поднялась на высоту более 100 км, к линии Кармана, которая считается границей с космосом.
