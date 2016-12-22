«МегаФон» объявил о делистинге в Лондоне и выкупе акций в Москве

Совет директоров компании «МегаФон» одобрил делистинг ценных бумаг компании с Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «МегаФона».
«Совет директоров «МегаФона» на заседании, состоявшемся 15 июля 2018 года, оценив преимущества, которые компания получала бы, сохранив статус публичной компании, глобальные депозитарные расписки («ГДР») которой размещены на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции которой размещены на Московской бирже, определил, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей компании, и принял решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и ГДР, а также аннулирование листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже», — говорится в сообщении.
Выкуп акций будет проводить 100-процентная «дочка» «МегаФона» Megafon Investments Limited. Будут выкуплены 128,5 млн обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (соответствуют 20,8% акций компании) по $9,75 за бумагу. Выкуп будет проводиться с 16 июля до 22 августа. «МегаФон» также сделает предложение о выкупе акций всем акционерам кроме USM Holdings (владеет 56,32% «МегаФона») и Газпромбанка (18,79%), а также Megafon Investments (3,92%).
Как отмечается в сообщении «МегаФона», предложенная цена за бумагу предполагает премию в 26,3% к средневзвешенной цене за три месяца на Московской бирже и 11,1% — на Лондонской фондовой бирже.
Компания также сообщила, что делистинг на Лондонской бирже произойдет после завершения программы приобретения глобальных депозитарных расписок. Однако решение о делистинге на Московской бирже пока не принято. «В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже Совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. «МегаФон» рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже после завершения программы приобретения», — отметили в компании.