ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,88 61,96 EUR Нал. 73,54 72,51 USD Бирж. 62,31 -0,25 EUR Бирж. 72,83 -0,26 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6360,10 +91,40 IMOEX 2339,41 -0,30% RTSI 1182,95 -0,54% Brent 74,94 -0,28% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
«МегаФон» объявил о делистинге в Лондоне и выкупе акций в Москве
Лента новостей
Деловые андроиды: как человекоподобные роботы служат бизнесу 10:15, Потребрынок Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 10:10, РБК и Schneider Electric Трамп обвинил Обаму в годах «тупой» политики в отношении России 10:10, Политика Четверо детей отравились курительной смесью в Новосибирске 09:50, Общество В Союзе туриндустрии узнали о начале проверки СК действий «Натали Турс» 09:50, Общество Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 09:35, Партнерский материал «МегаФон» объявил о делистинге в Лондоне и выкупе акций в Москве 09:31, Бизнес Белый дом опубликовал график встречи Путина и Трампа в Хельсинки 09:11, Политика Путин рассказал о миллионах кибератак на Россию во время ЧМ 09:07, Технологии и медиа Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 08:59, РБК и Шелковый путь Маск назвал спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера «педофилом» 08:44, Общество Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 08:25, РБК и ГАЗ 7 ошибок на парковке, после которых машину эвакуируют 08:13, Авто Песков назвал условие расширения географии использования машин «Кортеж» 08:08, Политика Росприроднадзор оценил нанесенный ММК ущерб экологии в 3,2 млрд руб. 08:01, Бизнес Песков рассказал о роли нового оружия в «бетонировании» ядерного паритета 08:01, Политика В Иркутской области зафиксировали природные пожары на площади 23 тыс. га 07:24, Общество Чемпионат экранов: как интернет отыгрывает у ТВ интерес болельщиков 07:01, Технологии и медиа 15 вопросов о встрече Путина и Трампа в Хельсинки 07:00, Политика Помпео заявил об ответственности России за отношения Москвы и Вашингтона 06:44, Политика Times сообщила о переговорах Великобритании и Эквадора о судьбе Ассанжа 06:39, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 06:20, РБК и «Шелл» СК рассказал о подтверждении подлинности останков царской семьи 06:15, Общество Президент Хорватии выступила за диалог с Россией вместо изоляции 05:43, Политика Туск после слов Трампа о ЕС обвинил его в распространении лживых новостей 05:19, Политика Брат отравившегося в Эймсбери рассказал о «Новичке» в флаконе от духов 05:11, Политика СМИ узнали о планах ограничить импорт алюминия для поддержки Rusal 05:01, Экономика СМИ рассказали о планах эвакуировать группу «Белые каски» из Сирии 04:44, Политика
«МегаФон» объявил о делистинге в Лондоне и выкупе акций в Москве
Бизнес, 09:31
0
«МегаФон» объявил о делистинге в Лондоне и выкупе акций в Москве
Совет директоров «МегаФона» заявил, что сохранение статуса публичной компании не является больше для нее приоритетом. «МегаФон» объявил о выкупе акций на бирже в Москве и предстоящем делистинге на бирже в Лондоне
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Совет директоров компании «МегаФон» одобрил делистинг ценных бумаг компании с Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «МегаФона».

«Совет директоров «МегаФона» на заседании, состоявшемся 15 июля 2018 года, оценив преимущества, которые компания получала бы, сохранив статус публичной компании, глобальные депозитарные расписки («ГДР») которой размещены на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции которой размещены на Московской бирже, определил, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей компании, и принял решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и ГДР, а также аннулирование листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже», — говорится в сообщении.

Выкуп акций будет проводить 100-процентная «дочка» «МегаФона» Megafon Investments Limited. Будут выкуплены 128,5 млн обыкновенных акций и гло​бальных депозитарных расписок (соответствуют 20,8% акций компании) по $9,75 за бумагу. Выкуп будет проводиться с 16 июля до 22 августа. «МегаФон» также сделает предложение о выкупе акций всем акционерам кроме USM Holdings (владеет 56,32% «МегаФона») и Газпромбанка (18,79%), а также Megafon Investments (3,92%).

Как отмечается в сообщении «МегаФона», предложенная цена за бумагу предполагает премию в 26,3% к средневзвешенной цене за три месяца на Московской бирже и 11,1% — на Лондонской фондовой бирже.

Компания также сообщила, что делистинг на Лондонской бирже произойдет после завершения программы приобретения глобальных депозитарных расписок. Однако решение о делистинге на Московской бирже пока не принято. ​«В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже Совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. «МегаФон» рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже после завершения программы приобретения», — отметили в компании.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Гордеев.
Теги: «МегаФон» , делистинг , Московская биржа
Главное
Песков рассказал о роли нового оружия в «бетонировании» ядерного паритета Политика
Материалы по теме
«МегаФон» заявил о возможной продаже вышек мобильной связи Технологии и медиа
Совет директоров «МегаФона» утвердил программу облигаций до 100 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter