США и Венесуэла начали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне

Фото: Marco Bello / Reuters

На фоне обострения противостояния между США и Венесуэлой военные обеих стран начали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне на случай потенциальных ударов, пишет The New York Times. Это повышает риск столкновений в воздушном и морском пространствах региона.

Согласно анализу данных, предоставленных Стэнфордским университетом и американским чиновником, по меньшей мере некоторые из американских военных кораблей, развернутых в Карибском регионе в последние месяцы, подавляют сигналы GPS. Администрация Дональда Трампа оправдывает нахождение этих кораблей, в том числе авианосца USS Gerald R. Ford, борьбой с контрабандой наркотиков из Венесуэлы в Соединенные Штаты.

Согласно анализу спутниковых данных компании Spire Global, венесуэльские вооруженные силы из-за действий США заглушили сигналы GPS вокруг ключевых объектов инфраструктуры страны, включая военные базы, нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.

«Это носит оборонительный характер», — считает Логан Скотт, эксперт по радиочастотам, который в 1980-х годах помогал создавать первые в мире цифровые GPS-приемники. «У вас есть военная база, и вы хотите не допустить к ней проникновения дронов и прочего», — пояснил он.

По его словам, тактика, применяемая обеими странами, усиливает дальность и интенсивность помех. «Единственная разница заключается в том, по какую сторону линии фронта вы находитесь», — отметил Скотт.

