Дмитриев сообщил о подготовке России и США к сотрудничеству в Арктике
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Готовимся к совместной работе с США в Арктике», — написал он.
Ранее Дмитриев сообщил, что направляется в Майами. Там он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в Арктике сходятся экономические интересы двух государств и «возникают перспективы реализации масштабных взаимовыгодных проектов».
Еще в мае глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал РБК, что одними из перспективных направлений сотрудничества двух государств в Арктике являются сферы добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов.
О необходимости совместных проектов в регионе Дмитриев говорил и ранее. По его словам, государствам нужно сотрудничать, чтобы «стать успешнее».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear