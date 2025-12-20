 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дмитриев сообщил о подготовке России и США к сотрудничеству в Арктике

Дмитриев: Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Готовимся к совместной работе с США в Арктике», — написал он.

Ранее Дмитриев сообщил, что направляется в Майами. Там он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Трамп назвал «смехотворным» число ледоколов у США сравнительно с Россией
Политика
Ледакол&nbsp;USCGC Polar Star

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в Арктике сходятся экономические интересы двух государств и «возникают перспективы реализации масштабных взаимовыгодных проектов».

Еще в мае глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал РБК, что одними из перспективных направлений сотрудничества двух государств в Арктике являются сферы добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов.

О необходимости совместных проектов в регионе Дмитриев говорил и ранее. По его словам, государствам нужно сотрудничать, чтобы «стать успешнее».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

