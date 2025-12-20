Орбан назвал спорным вопрос о том, кто начал боевые действия на Украине
Вопрос о том, кто начал российско-украинский конфликт, является неоднозначным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«[Европейцы — РБК] завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — сказал он.
Материал дополняется
