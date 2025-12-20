 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Орбан назвал спорным вопрос о том, кто начал боевые действия на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Вопрос о том, кто начал российско-украинский конфликт, является неоднозначным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«[Европейцы — РБК] завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — сказал он.

МИД Польши поздравил Орбана «орденом Ленина»
Политика
Фото:sikorskiradek / X

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Александра Озерова
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года

