Песков рассказал об отсутствии выходных у Путина в новогодние праздники
Президент Владимир Путин продолжит работу в новогодние праздники, у него «нет выходных в общечеловеческом понимании», сообщил ТАСС его представитель Дмитрий Песков.
«Он все равно работает постоянно», — пояснил Песков, отвечая на вопрос о рабочих планах президента на праздничные дни.
Что касается публичных мероприятий, представитель Кремля уточнил, что подобные встречи или выступления могут быть организованы в любой момент, но их проведение пока не анонсировано. «Другое дело, будут ли [у президента] публичные мероприятия или нет, этого мы пока не знаем. Но они могут появиться в любой момент», — сказал он.
Путин коснулся темы ненормированного рабочего дня во время прямой линии. «А со скольких до скольких я работаю… Знаете, я достаточно поздно заканчивал работу и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить, до скольких, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства и это неправильно. Надо вовремя ложиться спать, надо быть в форме. И я всех призываю именно к такому режиму жизни и работы», — сказал президент.
В конце 2024 года Путин работал в таком же графике. Об этом также сообщал Песков. «Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график», — заявил тогда Песков. Он добавил, что у президента есть определенные планы, но он может запланировать «все что угодно».
