Общество⁠,
0

Песков рассказал об отсутствии выходных у Путина в новогодние праздники

Песков о графике Путина в праздники: у него нет выходных, он работает постоянно
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Владимир Путин продолжит работу в новогодние праздники, у него «нет выходных в общечеловеческом понимании», сообщил ТАСС его представитель Дмитрий Песков.

«Он все равно работает постоянно», — пояснил Песков, отвечая на вопрос о рабочих планах президента на праздничные дни.

Что касается публичных мероприятий, представитель Кремля уточнил, что подобные встречи или выступления могут быть организованы в любой момент, но их проведение пока не анонсировано. «Другое дело, будут ли [у президента] публичные мероприятия или нет, этого мы пока не знаем. Но они могут появиться в любой момент», — сказал он.

Путин коснулся темы ненормированного рабочего дня во время прямой линии. «А со скольких до скольких я работаю… Знаете, я достаточно поздно заканчивал работу и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить, до скольких, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства и это неправильно. Надо вовремя ложиться спать, надо быть в форме. И я всех призываю именно к такому режиму жизни и работы», — сказал президент.

В конце 2024 года Путин работал в таком же графике. Об этом также сообщал Песков. «Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график», — заявил тогда Песков. Он добавил, что у президента есть определенные планы, но он может запланировать «все что угодно».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Ксения Потрошилина
Владимир Путин Дмитрий Песков
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

Прямой эфир
