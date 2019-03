Next собирает вещи

Британская торговая сеть сообщила о намерении покинуть российский рынок

Магазины британских торговых сетей Next и Next kids будут закрыты в России. Из-за девальвации рубля владельцу бренда с 2015 года не удается держать достаточный уровень доходности на рынках России и Украины

Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины, сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости. По информации одного из собеседников РБК, это может произойти к июлю текущего года.

О планирующемся закрытии сети знает и директор департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова. По ее словам, компания получила официальное уведомление о планах закрытия магазинов сети Next в связи с прекращением деятельности этого бренда в России. Закрытие планируется в течение 2019 года, точные даты пока не определены.​ У Crocus Group ретейлер арендует площади в торговых центрах VEGAS в Мякинино и на Каширском шоссе. Сейчас, по словам Антоновой, компания ведет переговоры с другими потенциальными арендаторами.

В «Монэкс Трейдинг» (развивает Next в России) и в головной Alshaya Group не ответили на запрос РБК. В офисе Next ситуацию также не прокомментировали.

Что такое Next

Торговая сеть Next была основана в 1982 году. Согласно информации компании, под этим брендом сейчас работает более 500 магазинов в Великобритании и Ирландии, еще более 200 — за рубежом в 40 странах мира. В 2018 финансовом году (завершился 27 января 2018-го) выручка компании осталась на уровне предыдущего года и составила £4,1 млрд, чистая прибыль сократилась на 7%, до £592 млн. В России ретейлер работает с 2006 года. Его локальный партнер — основанная в 1999 году компания «Монэкс Трейдинг», которая входит в ближневосточную Alshaya Group (развивает по франшизе такие бренды, как Mothercare, MAC, The Body Shop, Victoria’s Secret и др.). По последним доступным в СПАРК данным, в 2017 году выручка ООО «Монэкс Трейдинг» осталась на уровне прошлого года и составила 16 млрд руб. Согласно официальной русскоязычной версии сайта, у Next и Next kids сейчас работают 24 магазина в России.