Next собирает вещи

Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины, сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости. По информации одного из собеседников РБК, это может произойти к июлю текущего года.
О планирующемся закрытии сети знает и директор департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова. По ее словам, компания получила официальное уведомление о планах закрытия магазинов сети Next в связи с прекращением деятельности этого бренда в России. Закрытие планируется в течение 2019 года, точные даты пока не определены. У Crocus Group ретейлер арендует площади в торговых центрах VEGAS в Мякинино и на Каширском шоссе. Сейчас, по словам Антоновой, компания ведет переговоры с другими потенциальными арендаторами.
В «Монэкс Трейдинг» (развивает Next в России) и в головной Alshaya Group не ответили на запрос РБК. В офисе Next ситуацию также не прокомментировали.
Что такое Next
Торговая сеть Next была основана в 1982 году. Согласно информации компании, под этим брендом сейчас работает более 500 магазинов в Великобритании и Ирландии, еще более 200 — за рубежом в 40 странах мира. В 2018 финансовом году (завершился 27 января 2018-го) выручка компании осталась на уровне предыдущего года и составила £4,1 млрд, чистая прибыль сократилась на 7%, до £592 млн. В России ретейлер работает с 2006 года. Его локальный партнер — основанная в 1999 году компания «Монэкс Трейдинг», которая входит в ближневосточную Alshaya Group (развивает по франшизе такие бренды, как Mothercare, MAC, The Body Shop, Victoria’s Secret и др.). По последним доступным в СПАРК данным, в 2017 году выручка ООО «Монэкс Трейдинг» осталась на уровне прошлого года и составила 16 млрд руб. Согласно официальной русскоязычной версии сайта, у Next и Next kids сейчас работают 24 магазина в России.
Исполнительный директор департамента торговой недвижимости Colliers International Дина Постоленко считает, что закрытие торговой сети связано с оптимизацией управляющей компанией портфеля брендов за счет отказа от наименее доходных марок. На развитие Next повлияли рост курса фунта стерлингов к рублю и, соответственно, снижение маржинальности бизнеса, говорит она. Согласно данным ЦБ, с 31 января 2014 года по аналогичную дату 2019 года рубль подешевел по отношению к фунту на 48%.
О сложностях ведения бизнеса на российском, а также на украинском рынках компания сообщала в отчетности за 2015 финансовый год. Тогда темпы роста международных продаж в онлайне были значительно ниже предыдущего года, что компания связала, в частности, с девальвацией местных валют в России и на Украине.
«Мы были вынуждены поднять цены в местных валютах, чтобы поддерживать прибыльность бизнеса на этих территориях, и в результате продажи, которые мы измеряем в фунтах стерлингов, больше не растут», — пояснял ретейлер. Тогда в компании отмечали, что верят в возвращение рынков к росту, когда валюты стабилизируются. Из отчетности Next за 2016 финансовый год следует, что ее маржинальность сократилась на 2% в связи с решением за счет нее сгладить эффект от девальвации в России и на Украине.
Как британские модные бренды уходили из России
Среди других британских марок, покинувших Россию в 2014–2015 годах на фоне кризиса, были River Island, New Look и Laura Ashley. Самое резкое снижение российского рынка одежды, обуви и аксессуаров было зафиксировано в 2015 году, когда, по данным Fashion Consulting Group, он сократился на 9%.
По подсчетам Colliers International, тогда Россию покинуло максимальное количество зарубежных брендов. Начиная с 2016 года fashion-рынок начал медленно расти. Но по результатам 2018 года рост в рублевом эквиваленте был нулевым: объем рынка составил 2,36 трлн руб., что соответствует уровню 2017 года, следует из данных Fashion Consulting Group. Как сообщал РБК, аналитики департаментов торговой недвижимости ведущих консалтинговых компаний ожидали, что количество новых зарубежных брендов, вышедших на российский рынок, окажется по итогам 2018 года минимальным по меньшей мере с 2013 года.