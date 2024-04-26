Первый бой брата Хабиба после отстранения за допинг пройдет в сентябре

Изначально Усман Нурмагомедов должен был защищать титул Bellator против Александра Шаблия 17 мая. Но поединок отложили из-за его проблем со здоровьем

Усман Нурмагомедов (Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС)

Бой российского чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова против соотечественника Александра Шаблия пройдет в сентябре. Об этом ТАСС сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Усман немного болел, у него возникли осложнения. Это было месяц назад, он не до конца вылечился, и пошли осложнения. Но бой состоится, потому что Bellator заинтересован», — сказал Магомедов.

Поединок изначально должен был пройти на турнире в Париже 17 мая, но Bellator 22 апреля сообщил о переносе боя из-за травмы Нурмагомедова.

Усман должен защищать свой титул в легком весе, который ему удалось сохранить, несмотря на полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Бойца отстранили в ноябре прошлого года, его победный полуфинальный поединок в Гран-при Bellator против американца Брента Примуса был признан несостоявшимся.

Позднее боец рассказал, что не уведомил своевременно атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Он одержал 17 побед в ММА и ни разу не проигрывал.