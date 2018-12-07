В границах Конституции

Что последует за решением КС о законности размежевания Чечни и Ингушетии

Конституционный суд поддержал закон о чечено-ингушской границе; избирком Ингушетии отказал в проведении референдума по этому вопросу. Развитие ситуации в республике зависит от способности оппозиции реорганизовать протест

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

КС вынес окончательное решение

В четверг, 6 декабря, Конституционный суд огласил решение о правомерности новой границы между Чечней и Ингушетией. Его изложил председатель КС Валерий Зорькин.

Конституционный суд постановил признать закон о границе и соответствующее соглашение не противоречащими Конституции России. Эти документы признаны обязательными к соблюдению. Постановление вступило в силу немедленно.

«Ни Конституция Ингушетии, ни Конституция РФ не считают референдум [по вопросу об установлении границы] обязательным, — заявил также Зорькин. — Соглашение, так как оно было утверждено высшими представительными органами этих республик, не требовало подтверждения посредством референдума». КС Ингушетии, который ранее признал соглашение с Чечней незаконным, не может устанавливать границы в одностороннем порядке, говорится в решении КС РФ. Зорькин напомнил, что решения региональных конституционных судов не должны противоречить федеральной Конституции.

27 ноября суд заслушивал позиции сторон. Рассмотрение продолжалось около четырех часов. Выступили около 20 участников, среди которых были противники и сторонники соглашения, а также полномочные представители органов федеральной власти в КС. Дело слушалось по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке конституционности соглашения о новой границе Ингушетии и Чечни, который он подал 8 ноября. Конституционный суд Ингушетии счел, что такие вопросы необходимо решить на референдуме. Однако, по мнению Евкурова, вопрос о правомерности утвержденной границы неподведомственен Конституционному суду республики.

Главы республик уже прокомментировали решение КС. Юнус-Бек Евкуров заявил, что рад принятому решению, «потому что это все-таки ставит точку в этом вопросе». Он отметил, что определенная между республиками граница «чисто номинальная». «Там не будет ни колючей проволоки, ни постов, которые мы договорились убрать, и этим хотим показать пример всем регионам Северного Кавказа», — процитировал его «Интерфакс».

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что после решения Конституционного суда противники подписанного соглашения должны успокоиться. «Есть у нас определенные люди, которые не в интересах Чечни и Ингушетии, а в личных интересах хотели использовать этот момент», — подчеркнул Кадыров (цитата по ТАСС).

С чего все началось Главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней 26 сентября. Затем документ был передан для ратификации региональным парламентам. Соглашение закрепляет административную границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. По соглашению Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Взамен Ингушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района.



За подписанием договора последовало 13 дней массовых протестов в Ингушетии. В начале октября власти республики объявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании Народного собрания республики, проголосовали за ратификацию соглашения. Однако вышедшие на площадь в Магасе парламентарии объявили, что из 24 членов собрания, присутствовавших на заседании, только пятеро проголосовали за ратификацию, еще 15 высказались против и четверо испортили бюллетени. Группа депутатов Народного собрания обратилась с запросом в республиканский Конституционный суд, и он признал соглашение с Чечней незаконным. В конце ноября активисты подали в избирком Ингушетии документы для регистрации инициативной группы для проведения республиканского референдума о границе с Чечней.

Почему ингуши были против

На ноябрьских слушаниях в Конституционном суде решение о новой границе защищал представитель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев. Главы Чечни и Ингушетии на слушания не приехали. Евлоев заявил, что считает заключенное соглашение правомочным и необходимым для дальнейшего развития экономики и хороших отношений между республиками. С ним согласились представители федеральных властей — представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас, полпред президента в КС Михаил Кротов и полпред Госдумы в КС Марина Беспалова.

Поддержал Евлоева и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, отсутствие четкой границы между республиками осложняло их отношения. «Как хозяйствующие субъекты, так и жители близлежащих населенных пунктов обеих республик — каждый, кто хотел, имел возможность высказать свое мнение», — сказал он, отметив, что спорных ситуаций на месте с жителями не возникало.

Соглашение не затрагивает границы населенных пунктов, а только земли лесного фонда и земли иных категорий, расположенные вдали от населенных пунктов, отметил Даудов.

С ним спорил член ингушского Народного собрания от «Единой России» Закрий Мамилов, который голосовал против утверждения соглашения. «Отошли территории нескольких населенных пунктов. В общей сложности это примерно 4–5 тыс. человек», — сказал он.

Противники соглашения утверждают, что его подписание было засекречено, «никто о нем не знал». «Мы знали, что создана комиссия, но в эту комиссию не вошел ни один депутат из профильного комитета Народного собрания Ингушетии по охране природных ресурсов», — отметил Мамилов. По его словам, перед заседанием парламента глава республики вызывал к себе депутатов и советовал поддержать решение о границе.

Что будет дальше

Мамилов назвал решение ​​КС РФ политическим и неконституционным. «С самого начала заседания суда было видно, что определенная сторона будет иметь какие-то преимущества», — прокомментировал он вынесенное решение. По словам Мамилова, несогласные с заключенным соглашением намерены обращаться в международные судебные инстанции, в частности в ЕСПЧ.

Глава инициативной группы по организации референдума по соглашению о границе Муса Мусольгов сообщил, что избирком Ингушетии отказал в проведении референдума. «Я только что получил отказ», — сказал он РБК в четверг вечером. В числе причин отказа заявителям назвали неправильно указанную дату рождения одного из членов инициативной группы, а также неправильно описанные полномочия заявителей.

«Теперь мы должны принять решение — либо пойдем в суд, либо будем исправлять ошибки», — сказал он. Мусольгов заявил, что протестующие оставляют за собой право отстаивать свои интересы в рамках закона. Будут ли продолжаться акции протеста, решится в ближайшее время, добавил он.​​

С формальной точки зрения и для федерального центра, и для властей регионов вопрос с соглашением закрыт, и Евкуров заслуживает поощрения в глазах Кремля, поскольку не сдал назад, отмечает политолог Ростислав Туровский. Остается вопрос, в каком виде реорганизуется протестное движение и с какими требованиями оно будет выступать, уверен эксперт.

Всплеск протестной активности в Ингушетии в связи с подписанным с Чечней соглашением можно назвать наиболее удачным эпизодом борьбы ингушской оппозиции с Евкуровым, отмечает главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Ядро активистов сформировали люди из ингушской оппозиции, которые борются с Евкуровым многие годы, отмечает он.

В последних митингах существенно сократилось число участников, констатирует Шведов: «Изначально была народная волна. Сейчас развитие ситуации с протестами в Ингушетии во многом зависит от стратегии оппозиции».

Есть вероятность, что протест будет выдыхаться, потому что добиться каких-либо позитивных решений протестующим не удалось и, очевидно, не удастся, рассуждает Туровский. Он не исключает, что протестное движение в Ингушетии будет как-то реорганизовано, а повестка — пересмотрена.