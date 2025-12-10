 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп заявил, что США принимают слишком много мигрантов из «адских дыр»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Трамп заявил, что США принимают слишком много мигрантов из «адских дыр»
Video

Соединенные Штаты принимают слишком много людей из «адских дыр», заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании.

«Я объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира, в том числе из таких адских дыр (англ. — hell holes), как Афганистан, Таити, Сомали и многих других стран», — напомнил республиканец, вызвав аплодисменты.

После того как один из зрителей выкрикнул: «Дерьмовые дыры!» (англ. — shit holes) — Трамп с улыбкой отметил, что это были не его слова.

Также американский лидер рассказал о встрече перед выступлением с демократами, которые «не для протокола» спросили у него, почему США принимают людей только из «дерьмовых стран».

Трамп посетовал, что предпочел бы видеть в США сколько-то «хороших людей» из Дании, Норвегии или Швеции вместо мигрантов из Сомали, где «царит катастрофа». «Единственное, в чем они хороши, так это в преследовании кораблей», — заключил республиканец.

Трамп заявил об угрозе уничтожения Европы из-за ее миграционной политики
Политика
Фото:Дональд Трамп (Chip Somodevilla / Getty Images)

В июне Трамп подписал прокламацию, запрещающую въезд гражданам 12 государств — Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Власти США считают эти страны недостаточно эффективными в сфере проверки данных и относят их к категории повышенного риска.

Частичные ограничения были введены для граждан еще семи государств — Того, Туркменистана, Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне и Венесуэлы.

В ООН назвали слова Трампа о мигрантах из «дыр» расистскими
Политика
Дональд Трамп

В документе предусмотрены исключения для постоянных резидентов США, обладателей действующих виз и ряда визовых категорий, а также для случаев, когда въезд отвечает интересам национальной безопасности.

В первый президентский срок Трампа аналогичные ограничения распространялись на девять стран, но были отменены при администрации Джо Байдена в 2021 году.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп миграционная политика США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил об угрозе уничтожения Европы из-за ее миграционной политики
Политика
В США предложили при въезде проверку истории соцсетей у туристов за 5 лет
Политика
Трамп заявил, что Европа «уже не та» из-за миграции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 21:48 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 21:48
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 22:34
Какие перспективы у российского фондового рынка Отрасли, 22:30
В Белоруссии ограничили доступ к сайтам крупных криптобирж Крипто, 22:24
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Сафонов впервые за год сыграет в Лиге чемпионов Спорт, 22:08
Corriere узнала о давлении Мелони на Зеленского для «болезненных уступок» Политика, 22:06
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
ФРС США снизила ставку до минимума за три года Инвестиции, 22:00
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2026 году Инвестиции, 21:53
ТНТ сохранил Долину в фильме с песней «За деньги — да». Видео Общество, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
При тушении пожара на рынке в Петербурге нашли погибшего Общество, 21:45
Почему бизнес выбирает light industrial: мнение экспертов и опыт компании Недвижимость, 21:43
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40