Трамп заявил, что США принимают слишком много мигрантов из «адских дыр»

Video

Соединенные Штаты принимают слишком много людей из «адских дыр», заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании.

«Я объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира, в том числе из таких адских дыр (англ. — hell holes), как Афганистан, Таити, Сомали и многих других стран», — напомнил республиканец, вызвав аплодисменты.

После того как один из зрителей выкрикнул: «Дерьмовые дыры!» (англ. — shit holes) — Трамп с улыбкой отметил, что это были не его слова.

Также американский лидер рассказал о встрече перед выступлением с демократами, которые «не для протокола» спросили у него, почему США принимают людей только из «дерьмовых стран».

Трамп посетовал, что предпочел бы видеть в США сколько-то «хороших людей» из Дании, Норвегии или Швеции вместо мигрантов из Сомали, где «царит катастрофа». «Единственное, в чем они хороши, так это в преследовании кораблей», — заключил республиканец.

В июне Трамп подписал прокламацию, запрещающую въезд гражданам 12 государств — Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Власти США считают эти страны недостаточно эффективными в сфере проверки данных и относят их к категории повышенного риска.

Частичные ограничения были введены для граждан еще семи государств — Того, Туркменистана, Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне и Венесуэлы.

В документе предусмотрены исключения для постоянных резидентов США, обладателей действующих виз и ряда визовых категорий, а также для случаев, когда въезд отвечает интересам национальной безопасности.

В первый президентский срок Трампа аналогичные ограничения распространялись на девять стран, но были отменены при администрации Джо Байдена в 2021 году.