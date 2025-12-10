Сафонов впервые в сезоне сыграет в стартовом составе ПСЖ в Лиге чемпионов

Сафонов впервые за год сыграет в Лиге чемпионов

ПСЖ сыграет в гостях с «Атлетиком». Сафонов выйдет в основе во втором матче подряд

Матвей Сафонов (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов начнет матч Лиги чемпионов с «Атлетиком» в стартовом составе, сообщается на сайте соревнований.

Матч пройдет в испанском Бильбао, начало в 23:00 мск.

В этом сезоне ПСЖ впервые выпустил Сафонова на поле в предыдущем матче с «Ренном» в Лиге 1, который прошел 6 декабря (5:0). В Лиге чемпионов россиянин в последний раз играл еще в ноябре 2024-го против «Баварии» (0:1).

Основной вратарь ПСЖ Люка Шевалье ранее получил травму.

Украинский защитник парижан Илья Забарный пропустил матч с «Ренном» и остался в запасе на матч с «Атлетиком».

ПСЖ после пяти туров идет четвертым в турнирной таблице, «Атлетик» — 28-м.