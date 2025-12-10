Бизнес попросил власти «заморозить» индексацию тарифов «Платона»

Бизнес попросил власти временно отменить ежегодную индексацию тарифов «Платона» из-за «плачевной» ситуации в грузоперевозках. Полученные средства пойдут на ремонт дорог, заявляли в Минтрансе

Руководители крупнейших отраслевых ассоциаций обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой временно отменить ежегодную индексацию тарифов системы «Платон» в зависимости от уровня инфляции. Это следует из соответствующего письма, с которым ознакомился РБК (подлинность документа подтвердили несколько его авторов). Подписи под ним оставили главы 16 объединений, представляющих интересы участников рынка торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе e-commerce, а также транспортно-логистических и экспедиторских компаний (в числе подписантов — Ассоциация компаний интернет-торговли, «Руспродсоюз», Российский зерновой союз, Ассоциация компаний розничной торговли и др.).

В конце ноября этого года, напоминают авторы обращения, принято постановление правительства, предусматривающее поэтапную отмену понижающего коэффициента, который применяется при расчете тарифа в «Платоне». Изменения вступают в силу 1 марта следующего года и предполагают рост понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75 и последующую его отмену с 1 февраля 2028 года.

По «глубокому убеждению» участников рынка, такое решение приведет к негативным последствиям для бизнеса транспортных компаний и их заказчиков на фоне «существенного роста иных налоговых и неналоговых платежей». В результате «значительное увеличение» финансовой нагрузки на транспортно-логистические предприятия приведет к необходимости пересмотра действующих соглашений между грузоотправителями и перевозчиками, что, в свою очередь, будет переложено на цену конечных товаров и оказываемых услуг, говорится в письме.

Ранее, как напоминают обратившиеся, объединения уже обращались к премьеру с просьбой не принимать решение по изменению понижающего коэффициента, учитывая «и без того плачевную ситуацию» в сфере грузовых автоперевозок и регулярно возрастающие затраты по всей цепочке поставок. Со ссылкой на ответ Минтранса, полученный в качестве обратной связи, авторы сообщают, что, по оценке ведомства, рост затрат на ремонт автодорог составил 80%, их капитального ремонта — на 60%. Это послужило «основным аргументом» в пользу необходимости отмены понижающего коэффициента при расчете тарифа в «Платоне». Одновременно с этим сообщается, что базовый размер платы определен еще в 2015 году и составляет 3,73 руб. за километр.

При этом еще в феврале 2016 года бизнес предложил вместо отмены скидок ввести дополнительные акцизы на дизтопливо по 1 тыс. руб. за тонну на 2016-2017 годы, что по расчетам составляло 72 млрд руб. в год дополнительных доходов Федерального дорожного фонда. Тогда это предложение было поддержано Минтрансом и в дальнейшем согласовано с Минфином. «Реализация решения о повышении акцизов на топливо обеспечило поступление дополнительных сумм акцизов, которые собираются до настоящего момента, что полностью компенсирует выпадающие доходы», — подчеркнуто в письме.

Следующий год для бизнеса будет «сложным периодом» ожидают представители отраслевых объединений. В этом году российские транспортные компании оказались «на грани рентабельности» из-за резкого снижения спроса на грузоперевозки и падение тарифов, констатировал Вадим Филатов, президент «АвтоГрузЭкс» (среди подписантов), совладелец и заместитель директора ПЭК. В следующем году, напомнил он, участники рынка столкнутся с дополнительными сложностями — повышением налоговой нагрузки, топливных затрат, расходов на ИТ-системы и обучение сотрудников после перехода к обязательной электронной накладной, а также ростом затрат на оборудование площадок из-за новых требований к экспедиторам. По прогнозам Филатова, эти факторы наряду с повышением тарифов «Платона» могут привести к увеличению себестоимости перевозок на 12%. «С учетом инфляции в логистической отрасли, которая по нашим прогнозам составит 4%, тарифы вырастут на 15-17%», — добавил он.

Кроме того, продолжающийся рост цен на автотранспорт и стоимости его обслуживания, а также устаревание парка снижают уровень безопасности на дорогах, отмечается в письме. С учетом того, что значительная часть участников рынка относится к представителям малого бизнеса, которые не смогут нести в 2026 году «такие совокупные затраты», создается риск ликвидации и банкротств транспортных предприятий уже в следующем году.

По расчетам авторов письма, к 1 февраля 2026 года тарифы в «Платоне» увеличатся на 11% год к году в соответствии с прогнозным уровнем инфляции и в следующие периоды (2027-2028 годы) по мере роста, а потом и отмены понижающего коэффициента — на 47,3 и 46,8% соответственно. С 2019 года размер взносов в системе уже вырос на 76%. К февралю 2026 года накопленная инфляция достигнет 95,3%, а к февралю 2028 года — 115%.

