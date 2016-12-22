Ингушетия и Чечня на фоне протестов обменялись «равноценными землями»

Соглашению об обмене участками между республиками предшествовали протесты в Ингушетии. В день подписания документа был перекрыт въезд в столицу региона Магас, туда стянули силовиков. МВД Ингушетии предостерегло жителей от митингов

Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров (слева направо) (Фото: Денис Абрамов / ТАСС)

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на документ указывает, что между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии.

Из документа следует, что Ингушетия получит район с горной и лесистой местностью и взамен передаст Чечне «равносильную» территорию, сообщает агентство.

Ранее в среду из-за подготовки к подписанию этого документа и протестов местных жителей в столице Ингушетии Магасе были перекрыты дороги. Председатель отделения партии «Яблоко» в Ингушетии Руслан Муцольгов рассказал РБК, что перекрытия были связаны с протестами жителей республики из-за планов ​подписать документ о передаче Чечне 17 тыс. гектаров земель Ингушетии. «По информации общественников и духовенства, речь идет о передаче под юрисдикцию Чечни 17 тыс. гектаров земель, входящих в заповедник Эрзи Сунженского района республики Ингушетия», — рассказал он.

По словам Муцольгова, протестующие начали собираться еще накануне, 25 сентября. «Сначала люди начали прибывать в город Сунжа, центр Сунженского района, чтобы поговорить с муниципальными депутатами. А после вчерашней беседы, на которой никто ничего не смог внятно ответить, люди приехали в Магас, намереваясь услышать информацию из уст главы республики, руководства Ингушетии», — рассказал глава отделения партии.

Он добавил, что ситуация в Магасе до сих пор не изменилась: «Улицы перекрыты, стоят бетонные блоки, въезд в город ограничен полицией для того, чтобы обеспечить беспрепятственное подписание этого соглашения».

​О митинге в Сунженском районе также сообщал «Кавказский узел». По данным издания, жители района выражали недовольство отставкой главы Сунженского района Исса Хашагульгова.

Перекрытия действительно были сделаны при въезде в город Магас, заявил РБК мэр Магаса Беслан Цечоев, отметив, что в настоящее время «там все нормально, все хорошо». Цечоев пояснил, что люди действительно прибыли в город, он к ним выходил и разговаривал с ними. Он опроверг утверждения о том, что одна република передает другой нескольких населенных пунктов и сельских поселений: «Такого нет. Это не так, это не соответствует действительности».

Цечоев также отметил, что не может комментировать ситуацию с передачей земель заповедника, поскольку этот вопрос вне его компетенции.

Территориальные споры Чечни и Ингушетии Между Ингушетией и Чечней с середины 1990-х годов идут территориальные споры по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов. В июне 1992 года, после распада Чечено-Ингушской АССР, была образована Республика Ингушетия в составе России, в то время как тогдашнее руководство Чечни во главе с Джохаром Дудаевым взяло курс на независимость от Москвы. Как отмечает «Кавказский узел», граница между двумя субъектами формально определена протоколом 2003 года, подписанного Ахматом Кадыровым и Муратом Зязиковым, согласно которому под юрисдикцию Чечни отходили село Серноводское и станица Ассиновская Сунженского района, а остальная его территория — под юрисдикцию Ингушетии. В 2012 году у глав Ингушетии и Чечни вновь возникли разногласия о границе между двумя субъектами, и каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом, сообщал «Интерфакс-Юг». В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон о переходе под юрисдикцию Чечни ряда населенных пунктов Сунженского района Ингушетии.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Муслим Яндиев не ответили на звонки РБК. РБК также обратился за комментарием к пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову.

На сайте МВД Ингушетии указано, что в регионе идут мероприятия, направленные «на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности». По данным «Кавказского узла», утром 26 сентября в Сунженский район стали прибывать силы Росгвардии. «Сотрудники Росгвардии пока находятся в резерве», — сообщили РБК в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за событиями в Магасе. «События прямо сейчас разворачиваются. Мы знаем, что есть определенная внутренняя напряженность. На месте проводится работа, преждевременно ставить какие-то диагнозы», — заявил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.