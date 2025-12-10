 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Corriere узнала о давлении Мелони на Зеленского для «болезненных уступок»

Corriere della Sera: Мелони на 90-минутной встрече толкала Зеленского к уступкам
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Мелони во время 90-минутной встречи с Зеленским в Риме предупредила, что Киеву, вероятно, придется пойти «на некоторые болезненные уступки», пишет Corriere della Sera. Тот ранее исключал отказ от территорий
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони (Фото: Francesco Fotia / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на протяжении 90 минут уговаривала его пойти на «болезненные уступки» ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Издание рассказало, что переговоры, которые Мелони провела с украинским президентом во время его визита в Рим, продолжались полтора часа. Этой встрече предшествовало закрытое совещание премьера с министрами обороны и иностранных дел Гвидо Крозетто и Антонио Таяни. Последние также дополнительно встретились с украинскими коллегами.

После встречи с подчиненными Мелони прямо сказала Зеленскому: «Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки», пишет Corriere della Sera.

Зеленский признал, что Киеву не удается вернуть Крым и вступить в НАТО
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Тому, что день прошел напряженно, хотя обе стороны официально назвали переговоры конструктивными, а сам Зеленский заявил о доверии лично к Мелони, по данным газеты, есть как минимум две причины:

  • Италия поддерживает стремление США оперативно урегулировать конфликт Украины с Россией;
  • подчиненные Мелони разделяют ее мнение, что Зеленский ослаблен коррупционным скандалом.

Кроме того, как указывает Corriere della Sera, премьер отстаивает позицию о необходимости справедливого и прочного мира, но с учетом американского, а не европейского лидерства.

Telegraph узнала условие для возможного отказа Украины от Донбасса
Политика
Фото:Efrem Lukatsky / AP / ТАСС

Зеленский встречался с Мелони накануне, 9 декабря, в рамках рабочего визита в Италию.

Президент Украины исключал компромисс по территориям ради мира. Территориальный вопрос он называл самым сложным на переговорах. По его словам, у Украины нет ни конституционного, ни международного, ни морального права отдавать свои территории.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что территории Донбасса и Новороссии станут российскими в любом случае — военным или любым другим путем. Также он не раз заявлял, что для прекращения конфликта ВСУ должны отвести свои войска.

Politico писало со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, что США настаивают на уходе Украины из Донбасса «так или иначе» для заключения мирного соглашения. По данным The Washington Post, на переговорах Киева и Вашингтона «обмен территориями» рассматривается как неизбежная часть сделки, но стороны все еще спорят о том, как будут проведены границы.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Италия Джорджа Мелони территориальный спор
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Материалы по теме
NYT назвала переговорной тактикой с США обещания Зеленского о выборах
Политика
Зеленский признал, что Киеву не удается вернуть Крым и вступить в НАТО
Политика
Telegraph узнала условие для возможного отказа Украины от Донбасса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 22:28 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 22:28
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 22:34
Какие перспективы у российского фондового рынка Отрасли, 22:30
В Белоруссии ограничили доступ к сайтам крупных криптобирж Крипто, 22:24
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Сафонов впервые за год сыграет в Лиге чемпионов Спорт, 22:08
Corriere узнала о давлении Мелони на Зеленского для «болезненных уступок» Политика, 22:06
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
ФРС США снизила ставку до минимума за три года Инвестиции, 22:00
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2026 году Инвестиции, 21:53
ТНТ сохранил Долину в фильме с песней «За деньги — да». Видео Общество, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
При тушении пожара на рынке в Петербурге нашли погибшего Общество, 21:45
Почему бизнес выбирает light industrial: мнение экспертов и опыт компании Недвижимость, 21:43
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40