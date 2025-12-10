Corriere узнала о давлении Мелони на Зеленского для «болезненных уступок»

Мелони во время 90-минутной встречи с Зеленским в Риме предупредила, что Киеву, вероятно, придется пойти «на некоторые болезненные уступки», пишет Corriere della Sera. Тот ранее исключал отказ от территорий

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони (Фото: Francesco Fotia / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на протяжении 90 минут уговаривала его пойти на «болезненные уступки» ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Издание рассказало, что переговоры, которые Мелони провела с украинским президентом во время его визита в Рим, продолжались полтора часа. Этой встрече предшествовало закрытое совещание премьера с министрами обороны и иностранных дел Гвидо Крозетто и Антонио Таяни. Последние также дополнительно встретились с украинскими коллегами.

После встречи с подчиненными Мелони прямо сказала Зеленскому: «Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки», пишет Corriere della Sera.

Тому, что день прошел напряженно, хотя обе стороны официально назвали переговоры конструктивными, а сам Зеленский заявил о доверии лично к Мелони, по данным газеты, есть как минимум две причины:

Италия поддерживает стремление США оперативно урегулировать конфликт Украины с Россией;

подчиненные Мелони разделяют ее мнение, что Зеленский ослаблен коррупционным скандалом.

Кроме того, как указывает Corriere della Sera, премьер отстаивает позицию о необходимости справедливого и прочного мира, но с учетом американского, а не европейского лидерства.

Зеленский встречался с Мелони накануне, 9 декабря, в рамках рабочего визита в Италию.

Президент Украины исключал компромисс по территориям ради мира. Территориальный вопрос он называл самым сложным на переговорах. По его словам, у Украины нет ни конституционного, ни международного, ни морального права отдавать свои территории.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что территории Донбасса и Новороссии станут российскими в любом случае — военным или любым другим путем. Также он не раз заявлял, что для прекращения конфликта ВСУ должны отвести свои войска.

Politico писало со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, что США настаивают на уходе Украины из Донбасса «так или иначе» для заключения мирного соглашения. По данным The Washington Post, на переговорах Киева и Вашингтона «обмен территориями» рассматривается как неизбежная часть сделки, но стороны все еще спорят о том, как будут проведены границы.