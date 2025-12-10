Суд назначил дату допроса фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

 Перейти к основному контенту
Допрос 19 фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» начнется 15 декабря, сообщила РБК адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.

Айвар уточнила, что сторона обвинения завершила представление доказательств по делу о теракте суду.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед выступлением рок-группы «Пикник». Четверо боевиков из запрещенной в России организации ИГ «Вилаят Хорасан» (признана террористической и запрещена в России) открыли стрельбу по зрителям и подожгли здание, огонь охватил площадь 13 тыс. кв. м. Погибли 149 человек, более 600 пострадали. Пожар удалось потушить только вечером 23 марта.

Непосредственными исполнителями теракта следствие считает граждан Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду, всего по делу проходят 19 человек.

Здание «Крокус Сити Холл» полностью выгорело, крыша обрушилась. Ущерб оценивается в 10–12 млрд руб., владелец Crocus Group оценил его в $150–200 млн.

