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В избирком Ингушетии подали заявку на референдум по спору с Чечней
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В избирком Ингушетии подали заявку на референдум по спору с Чечней
Политика, 04:14
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В избирком Ингушетии подали заявку на референдум по спору с Чечней

Руководитель правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов, который возглавил инициативную группу по организации проведения референдума по спору о новой ингушско-чеченской границе, подтвердил РБК, что подал соответствующее заявление в избирком Ингушетии.

«В субботу состоялось заседание инициативной группы, нужно было собрать 100 подписей, мы собрали 110 на всякий случай», — заявил он, добавив, что все необходимые документы члены инициативной группы в понедельник, 26 ноября, сдали в избирком.

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Теперь, по его словам, они ожидают решения избирательной комиссии по заявлению, чтобы начать собирать подписи жителей республики в поддержку проведения референдума. Таких подписей нужно будет собрать около 10 тысяч, пояснил Муцольгов.

27 ноября в Назрани запланирован санкционированный митинг против земельного соглашения Ингушетии с Чечней, добавил Муцольгов. Мероприятие запланировано с 10:00 до 19:00 около здания Дома культуры в центре города, заявленное число участников — до 15 тыс. человек. В этот же день в Санкт-Петербурге запланировано заседание Конституционного суда России, который рассмотрит запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о законности соглашения о новой границе с Чечней.

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Соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней было подписано главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым в конце сентября. Документ предусматривает обмен нежилыми территориями, что вызвало возмущение в Ингушетии: подписание договора проходило на фоне протестов в республике.

Вскоре депутаты Народного собрания Ингушетии обратились с жалобой в региональный Конституционный суд, который признал соглашение с Чечней незаконным и заявил, что такие вопросы необходимо решать на референдуме.

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Так как у регионального суда нет полномочий принимать решения в отношении вступивших в силу соглашений, в начале ноября Евкуров обратился в Конституционный суд России, попросив проверить соглашение на соответствие Конституции.

Конституционный суд России рассмотрит запрос о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение 27 ноября.

Теги: Ингушетия , Чечня , референдум
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