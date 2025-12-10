Овечкин заявил, что с пропуском хоккеистами Олимпиады ничего не поделать
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил RG.org, что с недопуском российской сборной на Олимпиаду в Италии «ничего не поделаешь» и надо ждать дальнейшего развития событий.
«Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что будет дальше», — добавил 40-летний Овечкин.
Ранее в среду глава Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев заявил ТАСС, что пока отстранение хоккеистов в спортивном арбитраже (CAS) оспаривать не будут из-за низких шансов на победу.
Овечкин участвовал в Играх в Турине, Ванкувере и Сочи. В 2018 и 2022 годах НХЛ не отпускала своих игроков на Олимпиаду.
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России, лучший снайпер в истории НХЛ и обладатель Кубка Стэнли 2018 года.
