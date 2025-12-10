 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Овечкин заявил, что с пропуском хоккеистами Олимпиады ничего не поделать

Овечкин — о пропуске Олимпиады: с этим ничего не поделаешь
Сюжет
Олимпиада-2026
Россиян не допустили на хоккейный турнир Олимпиады в Италии, ОКР и ФХР решили пока не оспаривать отстранение сборной. Овечкин заявил, что нужно следовать правилам и ждать развития событий
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Harry How / Getty Images)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил RG.org, что с недопуском российской сборной на Олимпиаду в Италии «ничего не поделаешь» и надо ждать дальнейшего развития событий.

«Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что будет дальше», — добавил 40-летний Овечкин.

Ранее в среду глава Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев заявил ТАСС, что пока отстранение хоккеистов в спортивном арбитраже (CAS) оспаривать не будут из-за низких шансов на победу.

Овечкин участвовал в Играх в Турине, Ванкувере и Сочи. В 2018 и 2022 годах НХЛ не отпускала своих игроков на Олимпиаду.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России, лучший снайпер в истории НХЛ и обладатель Кубка Стэнли 2018 года.

