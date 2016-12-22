КС Ингушетии признал неконституционным договор о границе с Чечней

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, подписанное 26 сентября главами республик, не соответствует Конституции Ингушетии. Конституционный суд этой республики заявил о необходимости референдума

Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров (справа) (Фото: ТАСС)

Конституционный суд Ингушетии во вторник признал незаконным договор о границе с Чечней, подписанный главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Соответствующее сообщение размещено на сайте суда.

Суд постановил, что заключенное 26 сентября соглашение без его утверждения на референдуме в Ингушетии «не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия».

Договор о закреплении административной границы между регионами был подписан 26 сентября с столице Ингушетии Магасе. В документе указывалось, что республики произвели обмен «равноценными территориями».

Однако подписание документа сопровождалось протестами против передачи части территорий Ингушетии Чечне. Волнения продолжались и после заключения договора.

После подписания договор должны были утвердить региональные парламенты. Чеченский парламент утвердил соглашение единогласно. Информагентства сообщали, что Народное собрание Ингушетии также проголосовало в его поддержку. Однако позже, в день голосования, в Игушетии группа депутатов сообщила, что 15 депутатов из 24 присутствовавших на заседании проголосовали против.

При этом в официальном сообщении на сайте главы республики Евкурова говорилось только о трех проголосовавших против, пятерых воздержавшихся и 17 проголосовавших в поддержку законопроекта (всего 25 голосов).

После голосования депутаты обратились с жалобами на фальсификацию его результатов в прокуратуру и Следственный комитет.

Кроме того, группа депутатов обратилась в Конституционный суд республики. В своем заявлении они указали, что закон фактически изменяет территорию Республики Ингушетия, «в связи с чем его принятие возможно только по результатам проведения референдума и после выяснения мнения населения муниципальных образований, границы которых меняются», а также пожаловались на нарушения во время голосования по закону о границе.